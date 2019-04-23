Осуждённого на 10 лет таксиста выпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Таксист Виталий Ч. выслушал приговор в сентябре прошлого года, а теперь его выпустили домой

Сегодня Новосибирский областной суд выпустил из СИЗО под подписку о невыезде 53-летнего таксиста Виталия Ч., который был осуждён 25 сентября 2018 года на 10 лет лишения свободы.





Водителя осудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), но на время рассмотрения апелляции в облсуде он оставался в СИЗО.





Об изменении меры пресечения водителю корреспонденту НГС рассказал адвокат осуждённого Павел Быковский.







«Отпустили домой и назначили ещё одну экспертизу по механизму ДТП. <…> Был вызван эксперт, озвучивший вещи, которые противоречат другим экспертам. Он сказал, что не был исследован сам автомобиль и те вмятины, на которые указывал водитель. <…> Ну и ещё [был вскрыт] ряд обстоятельств, которые говорили, что на старую экспертизу нельзя больше полагаться, была назначена новая», — пояснил Павел Быковский.







По словам адвоката, на новую экспертизу может потребоваться не менее 2–3 месяцев.







Ранее НГС рассказывал, что водитель такси Виталий Ч. пытался спастись от пьяных молодых пассажиров, которые полезли в драку, и случайно задавил одного из них. Такой же версии изначально придерживалось и следствие. Однако через полгода следствие на основании показаний новых свидетелей решило, что таксист задавил пассажира намеренно.