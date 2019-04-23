«По ночам дежурим, чтобы не подожгли»: власти выселят новосибирцев из развалин на Никитина

Под снос в 2019 году попали дома на Никитина под номерами 132, 132А, 134А, 138А, 140, 140А, 140Б, 142А, 146, 148 и 152

Власти пообещали расселить в 2019 году 11 домов на улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска.







Как рассказал сегодня, 23 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, две недели назад он подписал договор с Фондом содействия реформированию ЖКХ, который выделит региону 3,9 миллиарда рублей. На эти средства, а также на дополнительные 160 миллионов рублей из местных бюджетов к 2025 году в области должны расселить 108 тысяч кв. м признанных аварийными домов, в которых живут сейчас около 7 тысяч человек. В 2019 году на расселение только в Новосибирске направят 177 миллионов рублей.







«Мы сейчас находимся в стадии заключения соглашения с городом, оно уже направлено в адрес мэрии города Новосибирска, как только мы его заключаем — треть суммы аванса мы направляем на счёт мэрии города. Средства у нас сейчас на счету есть», — заверил министр ЖКХ области Денис Архипов.





Вообще на территории рядом с улицей Никитина было 48 домов, но остался 41 — остальные сгорели





11 домов вдоль улицы Никитина — первый и приоритетный этап, признались чиновники: они были признаны аварийными ещё в июне 2013 года, на сегодня это самые старые из официально аварийных домов.







Аварийный микрорайон поделили на два участка, верхний и нижний, их расселят за 3 года





Местные жители рассказали, что документы власти у них попросили ещё в феврале — для отправки заявки в Москву. На вопросы о состоянии домов местные жители только пожимают плечами: крыши текут, стены расползаются.







«У меня в двух местах обвалился потолок в комнате, которая на дорогу смотрит, — говорит жительница дома на Никитина, 132 Надежда Некрасова. — Я на втором этаже живу, на первом этаже снегом забрасывают стены, чтобы меньше дуло».







Местные жители жалуются на протекающие крыши, продуваемые стены и старую, опасную проводку





По словам жительницы дома на Никитина, 140А Яны Березовской, уже в 2014 году здание признали опасным для проживания — угроза обрушения торцевой стены дома есть и сейчас.







«У нас дежурства организованы, чтобы никто не поджёг, чтобы самим не загореться. Ночами не спим», — добавляет соседка женщины Наталья Ерёмина.







Дом на Никитина, 140А снаружи пришлось укреплять досками — они не дают брёвнам вывалиться из стены наружу





Дома планировали расселить ещё в начале 2010-х, но московская компания «СУ-155», купившая бараки на торгах, обанкротилась. В прошлом году торги на развитие территории за 363 миллиона рублей выиграл новосибирский застройщик «Краснообск.Монтажспецстрой», но, как рассказал руководитель департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев, не смог расплатиться.







«И верхний участок, и нижний участок попадают в программу расселения за бюджетные средства, потом уже будем предоставлять [для строительства], — рассказал Кондратьев. — Я опасаюсь, что мы опять предложим строительной компании и какой-то сбой будет, как смотреть людям в глаза будем».







Пол в доме без фундамента повело





Всего на территории 41 дом, расселять их будут в несколько этапов в течение 2019–2021 годов. Сроки расселения уже к концу апреля должны появиться на табличках на фасадах. Больше всего вопросов у собравшихся местных жителей вызвали места, где будут предоставляться квартиры взамен аварийных: пока торгов на приобретение нового жилья не было, но своё участие в них, по словам Кондратьева, уже подтвердили застройщики микрорайонов «Чистая Слобода» и «Матрёшкин двор».







Чиновников окружили местные жители: они недовольны и тем, что их так долго не выселяют, и тем, что выселять планируют на окраины





Андрей Травников, говоря о проблеме аварийного жилья, заметил: «В центре Новосибирска иметь деревни — не дело…». На что тут же получил ответ от местных жителей: «Мы тоже оценили, что мы в центре живём, хотелось бы тут остаться!».





Губернатор заявил, что каждому жителю квартира будет подбираться индивидуально, а если не подойдёт, закон предусматривает выплату стоимости жилья из расчёта 45,9 тысячи рублей за кв. м. Но процедуру многие так и не поняли, поэтому в ближайшие две недели местной администрации поручили провести встречи и разъяснения.







В начале года власти признали аварийным целый микрорайон, но перспективы его расселения пока туманны — местные жители рассказали НГС, как они живут.