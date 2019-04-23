Пассажирский автобус вылетел с трассы под Бердском

Пассажирский автобус съехал в кювет на Чуйском тракте

Сегодня, 23 апреля, около 14:00 на трассе Р-256 в кювет съехал пассажирский рейсовый автобус.





«Стоит неподалеку от закусочной "Сибирская сказка". Люди вышли из него на улицу. Сейчас пассажиров опрашивают сотрудники полиции. Вроде бы никто не пострадал», — сообщил в редакцию НГС читатель Дмитрий Мельников.







Как рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня, ДТП произошло на 48-м километре трассы Р-256.





«Рейсовый автобус "Бийск — Новосибирск" двигался по маршруту в сторону Бийска. В районе перекрёстка с селом Лебедевка происходит столкновение с трактором Belarus с прицепом, который <...> пересекал федеральную трассу.





Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса пытался от него уйти, но по касательной задевает и наезжает на препятствие — металлическое ограждение. Автобус получил технические повреждения, никто из 19 пассажиров в автобусе не пострадал.





Сейчас прибыл другой автобус, чтобы забрать пассажиров и следовать дальше по маршруту», — уточнил Константин Шкабарня.





По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в ДТП виноват водитель трактора — он выехал на дорогу, хотя должен был уступить дорогу автобусу.





В начале февраля на трассе К19-Р в Новосибирской области в смертельном ДТП сошлись автобус с 50 пассажирами и КАМАЗ, груженный углём, — в ДТП погиб один из водителей автобуса.