Пассажирский автобус вылетел с трассы под Бердском

По словам очевидца, сейчас пассажиров опрашивают сотрудники полиции

Пассажирский автобус съехал в кювет на Чуйском тракте
Пассажирский автобус съехал в кювет на Чуйском тракте

Сегодня, 23 апреля, около 14:00 на трассе Р-256 в кювет съехал пассажирский рейсовый автобус.


«Стоит неподалеку от закусочной "Сибирская сказка". Люди вышли из него на улицу. Сейчас пассажиров опрашивают сотрудники полиции. Вроде бы никто не пострадал», — сообщил в редакцию НГС читатель Дмитрий Мельников.


Как рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня, ДТП произошло на 48-м километре трассы Р-256.


«Рейсовый автобус "Бийск — Новосибирск" двигался по маршруту в сторону Бийска. В районе перекрёстка с селом Лебедевка происходит столкновение с трактором Belarus с прицепом, который <...> пересекал федеральную трассу. 


Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса пытался от него уйти, но по касательной задевает и наезжает на препятствие — металлическое ограждение. Автобус получил технические повреждения, никто из 19 пассажиров в автобусе не пострадал. 


Сейчас прибыл другой автобус, чтобы забрать пассажиров и следовать дальше по маршруту», — уточнил Константин Шкабарня.


По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в ДТП виноват водитель трактора — он выехал на дорогу, хотя должен был уступить дорогу автобусу. 


В начале февраля на трассе К19-Р в Новосибирской области в смертельном ДТП сошлись автобус с 50 пассажирами и КАМАЗ, груженный углём, — в ДТП погиб один из водителей автобуса.

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