Снова снег: после короткого потепления в Новосибирске испортится погода
К концу недели в регионе опять похолодает
Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — температура начнёт снижаться уже завтра, а в пятницу новосибирцев вновь ждёт мокрый снег, дождь и порывистый ветер.
«Сейчас <...> начинается небольшое повышение температуры, и это происходит на фоне повышения атмосферного давления, связанного с отрогом так называемого новосибирского антициклона. В ближайшие дни нас ждёт снижение температуры», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Он уточнил, что сегодня в Новосибирске будет тепло, от +11 до +16 градусов, но уже в четверг, 25 апреля, погода изменится.
В этот день синоптики прогнозируют осадки с порывистым ветром. Температурный фон в ночные часы будет от 0 до +5 градусов. Днём в четверг будет уже холоднее, чем в среду: до
«25-го тепло по южным районам нашей области сохранится, но уже с северо-запада будет приближаться атмосферная фронтальная зона, и мы предполагаем распространение зон облачности и осадков. Ветер может достигать в порывах 17–20 метров в секунду», — сообщил Ягудин.
Уже 26-го, в пятницу, в город придёт холодный атмосферный фронт с осадками. «Наконец, 26-го мы будем в зоне холодных атмосферных фронтов с волнами, поэтому весьма вероятны осадки разной интенсивности в виде дождя, снега и порывистого ветра. Температурный фон будет ещё ниже — днём
Кроме того, по данным Ягудина, в выходные вновь может выпасть снег, который пролежит до начала следующей недели.
Температура в Новосибирской области только недавно начала повышаться после резкого похолодания, о котором мы рассказывали в режиме онлайн.
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова