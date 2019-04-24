Снова снег: после короткого потепления в Новосибирске испортится погода

К концу недели в регионе опять похолодает

Два дня пройдут без осадков, а с пятницы и до конца недели новосибирцев вновь ждёт снег, дождь и порывистый ветер
Два дня пройдут без осадков, а с пятницы и до конца недели новосибирцев вновь ждёт снег, дождь и порывистый ветер

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — температура начнёт снижаться уже завтра, а в пятницу новосибирцев вновь ждёт мокрый снег, дождь и порывистый ветер.


«Сейчас <...> начинается небольшое повышение температуры, и это происходит на фоне повышения атмосферного давления, связанного с отрогом так называемого новосибирского антициклона. В ближайшие дни нас ждёт снижение температуры», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Он уточнил, что сегодня в Новосибирске будет тепло, от +11 до +16 градусов, но уже в четверг, 25 апреля, погода изменится.


В этот день синоптики прогнозируют осадки с порывистым ветром. Температурный фон в ночные часы будет от 0 до +5 градусов. Днём в четверг будет уже холоднее, чем в среду: до +5...+10 градусов. 


«25-го тепло по южным районам нашей области сохранится, но уже с северо-запада будет приближаться атмосферная фронтальная зона, и мы предполагаем распространение зон облачности и осадков. Ветер может достигать в порывах 17–20 метров в секунду», — сообщил Ягудин.


Уже 26-го, в пятницу, в город придёт холодный атмосферный фронт с осадками. «Наконец, 26-го мы будем в зоне холодных атмосферных фронтов с волнами, поэтому весьма вероятны осадки разной интенсивности в виде дождя, снега и порывистого ветра. Температурный фон будет ещё ниже — днём +8...+13 градусов тепла», — рассказал синоптик.


Кроме того, по данным Ягудина, в выходные вновь может выпасть снег, который пролежит до начала следующей недели.


Температура в Новосибирской области только недавно начала повышаться после резкого похолодания, о котором мы рассказывали в режиме онлайн.

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