В Новосибирске нашлись шесть учителей, готовых уехать из города за 1 миллион

Педагоги просят чиновников отправить их на работу в деревню

Педагоги могут рассчитывать на 1 миллион рублей, если решатся переехать на работу в село

В Новосибирске готовятся к запуску программы «Земский учитель» — учителя начали отправлять письма в областное министерство образования, в которых просят отправить их на работу в село.







Об этом рассказал сегодня, 23 апреля, министр образования области Сергей Федорчук.





«Мы в проект включаемся, ждём нормативки, чтобы начать проработку нашей нормативно-правовой базы, но предварительно собираем и ведём работу с муниципалитетом, собираем информацию о том, кто хочет участвовать. Уже есть даже 5–6 писем от учителей. Для нас "Земский учитель" — это решение проблем многих сёл», — заявил он.





Сергей Федорчук добавил, что со следующего года Сбербанк вместе с регионом будет отбирать выпускников и создавать для них определенные преференции, которые «удвоят среднестатистическую зарплату деревенского учителя».





Нехватка кадров в деревенских школах, по словам министра, сейчас составляет 300–400 человек.





Программу «Земский учитель» анонсировал Владимир Путин в феврале. Новосибирские учителя честно назвали программу унижением, хотя за переезд предлагается выплата в размере 1 миллиона рублей.