В Новосибирске нашлись шесть учителей, готовых уехать из города за 1 миллион

Педагоги просят чиновников отправить их на работу в деревню

Педагоги могут рассчитывать на 1 миллион рублей, если решатся переехать на работу в село
Педагоги могут рассчитывать на 1 миллион рублей, если решатся переехать на работу в село

В Новосибирске готовятся к запуску программы «Земский учитель» — учителя начали отправлять письма в областное министерство образования, в которых просят отправить их на работу в село.


Об этом рассказал сегодня, 23 апреля, министр образования области Сергей Федорчук.


«Мы в проект включаемся, ждём нормативки, чтобы начать проработку нашей нормативно-правовой базы, но предварительно собираем и ведём работу с муниципалитетом, собираем информацию о том, кто хочет участвовать. Уже есть даже 5–6 писем от учителей. Для нас "Земский учитель" — это решение проблем многих сёл», — заявил он.


Сергей Федорчук добавил, что со следующего года Сбербанк вместе с регионом будет отбирать выпускников и создавать для них определенные преференции, которые «удвоят среднестатистическую зарплату деревенского учителя».


Нехватка кадров в деревенских школах, по словам министра, сейчас составляет 300–400 человек.


Программу «Земский учитель» анонсировал Владимир Путин в феврале. Новосибирские учителя честно назвали программу унижением, хотя за переезд предлагается выплата в размере 1 миллиона рублей. 

Прочтений: 331

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено