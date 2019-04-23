Очередь большая, а пол грязный: 2ГИС назвал частые жалобы новосибирцев на кафе, парикмахерские и СТО

Отношение к себе горожане ценят больше, чем качество еды

Специалисты «2ГИС» проанализировали порядка 400 тысяч отзывов в Новосибирске





2ГИС проанализировал отзывы клиентов о компаниях в Новосибирске и подсчитал, на что жалуются и за что хвалят местные компании горожане.





Новая опция появилась в мобильном приложении 2ГИС — наиболее часто встречающиеся формулировки появляются в разделе отзывов. Такие значки, как правило, состоят из двух слов и могут отражать как положительное, так и негативное отношение пользователей сервиса: «вкусная еда», «большая очередь», «приветливый персонал», «грязный пол» и т.д.







Как рассказали в «2ГИС», всего таким образом было проанализировано 3 миллиона отзывов по всем зонам присутствия справочника, из которых 2 миллиона пришлось на самые популярные виды услуг: общественное питание, индустрия красоты и автосервисы.





Наиболее часто встречающиеся формулировки появились теперь в мобильной версии справочника в разделе с отзывами





В Новосибирске были проанализированы 400 тысяч отзывов. Как отмечают в «2ГИС», исходя из статистики отзывов, можно сделать вывод, что уровень обслуживания и вежливость официантов в Новосибирске оказываются важнее для посетителей, чем вкусная еда.





«По крайней мере, персонал заведений в отзывах отмечают чаще», — подчеркивают в «2ГИС».







Официантов в заведениях Новосибирска обычно хвалят за вежливость (почти 9 тысяч отзывов) и приветливость (около 5 тысяч отзывов), а ругают за медлительность (более 1000 отзывов).







Как показывает статистика отзывов, хорошее отношение к себе новосибирцы ценят даже больше самой еды в заведениях





Впечатления о конкретных блюдах в отзывах встречаются реже, чем общие впечатления о заведении, отмечают в «2ГИС». Больше положительных отзывов пользователи оставили о кофе (3,9 тысячи отзывов), пицце (2,2 тысячи), роллах (1,2 тысячи), десертах (700 отзывов) и шашлыке (510 отзывов). Эти блюда чаще упоминаются в отзывах с эпитетами «вкусный», «лучший», «отличный».







Недовольны новосибирцы чаще всего мясом. 2ГИС обнаружил больше 200 отзывов, в которых этот продукт в блюдах описывался как «сырое» или «сухое». Часто встречаются также жалобы на «сухую курицу», «маленькие роллы» и «холодный суп».







В целом новосибирские заведения чаще хвалят за вкусную еду (более 10 тысяч отзывов), приятную атмосферу (более 9 тысяч отзывов), а ругают за маленькие порции (более 1000 отзывов) .







Второй по количеству отзывов стала «сфера красоты» (так в 2ГИС называют парикмахерские, ногтевые студии и т.д.). Здесь клиенты ногтевых студий, например, особенно часто недовольны громкой музыкой и «ужасным маникюром». А особенно много хвалебных отзывов в адрес барбершопов и мастеров-бровистов. В целом посетители салонов красоты города ценят приветливый персонал (4,5 тысячи отзывов), удобное расположение (более 1000 отзывов) и вкусный кофе в салонах (705 упоминаний).







Клиенты парикмахерских и салонов красоты отмечают вежливый персонал, а ругают громкую музыку и маникюр





Возмущают новосибирских клиентов салонов красоты «ужасное обслуживание» (225 отзывов), грязный пол, большие очереди, плотная запись и болезненные ощущения во время процедур — каждый из этих фактов в среднем встречается в нескольких десятках отзывов.







Чаще всего клиенты автосервиса хвалят его за бесплатные дополнительные услуги





Клиенты автосервисов чаще всего хвалят СТО за услуги или приятные мелочи, за которые у них не попросили денег: бесплатный шиномонтаж, диагностику или кофе. Отдельных благодарностей заслужили предприятия, где предусмотрены зоны отдыха и удобные кресла. Часто упоминают удобный заезд и чистоту помещения.







В целом автомойки и СТО Новосибирска чаще всего хвалят за вежливый персонал (1,3 тысячи отзывов), «адекватные цены» (806 отзывов) и наличие комфортной зоны (720 отзывов). Ругают за высокие цены (216 отзывов), большие очереди (87 отзывов) и некомпетентный персонал (32).







Отзывы 2ГИС позволяют узнать мнение потребителей о большом количестве предприятий торговли и сферы услуг. А «Народная премия НГС» позволяет определить лидеров потребительских симпатий. Голосование на включение предприятий в число кандидатов на вторую «Народную премию НГС» началось 1 апреля и продлится до конца месяца.