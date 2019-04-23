Очередь большая, а пол грязный: 2ГИС назвал частые жалобы новосибирцев на кафе, парикмахерские и СТО

Отношение к себе горожане ценят больше, чем качество еды

Специалисты «2ГИС» проанализировали порядка 400 тысяч отзывов в Новосибирске 
Специалисты «2ГИС» проанализировали порядка 400 тысяч отзывов в Новосибирске 


2ГИС проанализировал отзывы клиентов о компаниях в Новосибирске и подсчитал, на что жалуются и за что хвалят местные компании горожане. 


Новая опция появилась в мобильном приложении 2ГИС — наиболее часто встречающиеся формулировки появляются в разделе отзывов. Такие значки, как правило, состоят из двух слов и могут отражать как положительное, так и негативное отношение пользователей сервиса: «вкусная еда», «большая очередь», «приветливый персонал», «грязный пол» и т.д.


Как рассказали в «2ГИС», всего таким образом было проанализировано 3 миллиона отзывов по всем зонам присутствия справочника, из которых 2 миллиона пришлось на самые популярные виды услуг: общественное питание, индустрия красоты и автосервисы.


Наиболее часто встречающиеся формулировки появились теперь в мобильной версии справочника в разделе с отзывами 
Наиболее часто встречающиеся формулировки появились теперь в мобильной версии справочника в разделе с отзывами 


В Новосибирске были проанализированы 400 тысяч отзывов. Как отмечают в «2ГИС», исходя из статистики отзывов, можно сделать вывод, что уровень обслуживания и вежливость официантов в Новосибирске оказываются важнее для посетителей, чем вкусная еда. 


«По крайней мере, персонал заведений в отзывах отмечают чаще», — подчеркивают в «2ГИС».


Официантов в заведениях Новосибирска обычно хвалят за вежливость (почти 9 тысяч отзывов) и приветливость (около 5 тысяч отзывов), а ругают за медлительность (более 1000 отзывов).


Как показывает статистика отзывов, хорошее отношение к себе новосибирцы ценят даже больше самой еды в заведениях 
Как показывает статистика отзывов, хорошее отношение к себе новосибирцы ценят даже больше самой еды в заведениях 


Впечатления о конкретных блюдах в отзывах встречаются реже, чем общие впечатления о заведении, отмечают в «2ГИС». Больше положительных отзывов пользователи оставили о кофе (3,9 тысячи отзывов), пицце (2,2 тысячи), роллах (1,2 тысячи), десертах (700 отзывов) и шашлыке (510 отзывов). Эти блюда чаще упоминаются в отзывах с эпитетами «вкусный», «лучший», «отличный».


Недовольны новосибирцы чаще всего мясом. 2ГИС обнаружил больше 200 отзывов, в которых этот продукт в блюдах описывался как «сырое» или «сухое». Часто встречаются также жалобы на «сухую курицу», «маленькие роллы» и «холодный суп».


В целом новосибирские заведения чаще хвалят за вкусную еду (более 10 тысяч отзывов), приятную атмосферу (более 9 тысяч отзывов), а ругают за маленькие порции (более 1000 отзывов) .


Второй по количеству отзывов стала «сфера красоты» (так в 2ГИС называют парикмахерские, ногтевые студии и т.д.). Здесь клиенты ногтевых студий, например, особенно часто недовольны громкой музыкой и «ужасным маникюром». А особенно много хвалебных отзывов в адрес барбершопов и мастеров-бровистов. В целом посетители салонов красоты города ценят приветливый персонал (4,5 тысячи отзывов), удобное расположение (более 1000 отзывов) и вкусный кофе в салонах (705 упоминаний).


Клиенты парикмахерских и салонов красоты отмечают вежливый персонал, а ругают громкую музыку и маникюр 
Клиенты парикмахерских и салонов красоты отмечают вежливый персонал, а ругают громкую музыку и маникюр 


Возмущают новосибирских клиентов салонов красоты «ужасное обслуживание» (225 отзывов), грязный пол, большие очереди, плотная запись и болезненные ощущения во время процедур — каждый из этих фактов в среднем встречается в нескольких десятках отзывов.


Чаще всего клиенты автосервиса хвалят его за бесплатные дополнительные услуги 
Чаще всего клиенты автосервиса хвалят его за бесплатные дополнительные услуги 


Клиенты автосервисов чаще всего хвалят СТО за услуги или приятные мелочи, за которые у них не попросили денег: бесплатный шиномонтаж, диагностику или кофе. Отдельных благодарностей заслужили предприятия, где предусмотрены зоны отдыха и удобные кресла. Часто упоминают удобный заезд и чистоту помещения.


В целом автомойки и СТО Новосибирска чаще всего хвалят за вежливый персонал (1,3 тысячи отзывов), «адекватные цены» (806 отзывов) и наличие комфортной зоны (720 отзывов). Ругают за высокие цены (216 отзывов), большие очереди (87 отзывов) и некомпетентный персонал (32).


Отзывы 2ГИС позволяют узнать мнение потребителей о большом количестве предприятий торговли и сферы услуг. А «Народная премия НГС» позволяет определить лидеров потребительских симпатий. Голосование на включение предприятий в число кандидатов на вторую «Народную премию НГС» началось 1 апреля и продлится до конца месяца.

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