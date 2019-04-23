«Было три хлопка»: новосибирцев оглушили взрывы на Горской

Хлопки слышали в районе Горской

Сегодня, 23 апреля, в Новосибирске на проспекте Маркса в районе Горской раздались громкие хлопки.







«На проспекте Маркса раздалось несколько мощных взрывов, причина неизвестна», — написала в редакцию НГС читательница. Она уточнила, что шум был слышен возле здания Карла Маркса, 30.





В магазине «Инструменты на Горской», расположенном на проспекте Карла Маркса, 30, корреспонденту НГС тоже сообщили, что тоже слышали хлопки.





«Слышали, бахало что-то. Мы тоже задались этим вопросом, это было где-то минут 25 назад. Мы предположили, что это репетиция парада. Так и не поняли, где это было. Было три хлопка», — рассказал один из сотрудников около часу дня.





В автомагазине «Масума-Сибирь» также подтвердили, что было три хлопка.





«Мы слышали и не раз, было где-то хлопка три. Предположение, что на стройке, на Маркса, где мост — Маркса, 30 и через дорогу», — сообщили в магазине.





При этом в оперативных службах нет заявок о происшествиях — об этом сообщили в службе 112 и Муниципальной аварийно-спасательной службе, а также в пресс-службах МВД и МЧС.





Заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов рассказал, что, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, громкие звуки были слышны из-за репетиции салюта.





На прошлой неделе под Новосибирском прошла первая репетиция парада с техникой.