Директора управления капстроительства Бердска поймали по подозрению в краже 5 миллионов

Следствие подозревает, что он похитил деньги из бюджета вместе с главой компании «Росстрой»

Обыски проходили в здании на Свердлова, 18 в Бердске
Обыски проходили в здании на Свердлова, 18 в Бердске

Сегодня, 23 апреля, в Бердске задержали и.о. директора городского управления капитального строительства Юрия Бекетова — с утра в здании этого учреждения шли обыски по делу о хищении бюджетных средств.


Об этом корреспонденту НГС сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области. 


По данным ведомства, в Бердске возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего генерального директора «Росстрой» и 57-летнего и.о. директора МКУ «Управление капитального строительства». Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — хищение бюджетных денежных средств.


«По данным следствия, в 2017–2018 годы генеральный директор ООО "Росстрой" и 57-летний заместитель директора МКУ "УКС" по созданной преступной схеме похитили более 5 миллионов рублей на разнице в стоимости строительных работ вместе с материалами при строительстве самотечного канализационного коллектора в городе Бердске Новосибирской области», — говорится в сообщении СК.


Уголовное дело было возбуждено по материалам разыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области. 


«Фигуранты дела задержаны, с ними проводятся следственные действия. Расследование продолжается», — добавили в СК.


Накануне обыски проходили в управлении капитального строительства города Новосибирска на Трудовой, 1 — в УКС приехали сотрудники СОБРа, они изъяли документы. Позднее в мэрии связали эти обыски с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников «СИБЭКО».

Прочтений: 4529

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено