Директора управления капстроительства Бердска поймали по подозрению в краже 5 миллионов

Следствие подозревает, что он похитил деньги из бюджета вместе с главой компании «Росстрой»

Обыски проходили в здании на Свердлова, 18 в Бердске

Сегодня, 23 апреля, в Бердске задержали и.о. директора городского управления капитального строительства Юрия Бекетова — с утра в здании этого учреждения шли обыски по делу о хищении бюджетных средств.







Об этом корреспонденту НГС сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.





По данным ведомства, в Бердске возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего генерального директора «Росстрой» и 57-летнего и.о. директора МКУ «Управление капитального строительства». Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — хищение бюджетных денежных средств.





«По данным следствия, в 2017–2018 годы генеральный директор ООО "Росстрой" и 57-летний заместитель директора МКУ "УКС" по созданной преступной схеме похитили более 5 миллионов рублей на разнице в стоимости строительных работ вместе с материалами при строительстве самотечного канализационного коллектора в городе Бердске Новосибирской области», — говорится в сообщении СК.





Уголовное дело было возбуждено по материалам разыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области.





«Фигуранты дела задержаны, с ними проводятся следственные действия. Расследование продолжается», — добавили в СК.





Накануне обыски проходили в управлении капитального строительства города Новосибирска на Трудовой, 1 — в УКС приехали сотрудники СОБРа, они изъяли документы. Позднее в мэрии связали эти обыски с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников «СИБЭКО».