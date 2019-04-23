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Снежок, Буян и Гретель: Новосибирский зоопарк назвал топ-10 популярных имён для белых медвежат

Выбрать лучшее имя для мишек можно до конца мая

Недавно медвежатам исполнилось 4 месяца 
Недавно медвежатам исполнилось 4 месяца 


В Новосибирском зоопарке назвали самые популярные имена, которые предлагают горожане для новорожденных медвежат, — конкурс на выбор имени был объявлен 1 апреля. 


Медвежата родились у Кая и Герды 11 декабря 2018 года. Но только совсем недавно сотрудникам зоопарка удалось определить их пол: один из них оказался мальчиком, другой — девочкой. 


Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского зоопарка, в конкурсе лидируют имена Снежок и Снежинка. На 2-м месте — Миша и Маша. На третьем — Симка и Сим. Далее — Ами и Ати, Паша и Маша, Буян и Буся, Тошка и Тишка, Тима и Тома, Гензель и Гретель, Нора и Нордик. 


Конкурс на выбор имён в зоопарке продлится до конца мая. Если у вас есть идея, как можно назвать медвежат, вы можете сообщить нам об этом одним из трех способов: написать сообщение в гостевой книге на сайте зоопарка zoonovosib.ru; отправить личное сообщение на страницах зоопарка в социальных сетях; написать имена на листке бумаги и положить его в специальный куб, который установлен возле вольера белых медведей.


Какое имя больше всего подходит белым медвежатам? 

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Снежок и Снежинка
  • Миша и Маша
  • Симка и Сим
  • Ами и Ати
  • Паша и Маша
  • Буян и Буся
  • Тошка и Тишка
  • Тима и Тома
  • Гензель и Гретель
  • Нора и Нордик
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