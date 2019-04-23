Сначала комета, потом звёздный дождь: над Новосибирском пронесётся поток метеоров
Интенсивность потока достигнет 70 метеоров в час
Над Новосибирском начался звёздный дождь — если уехать за город, в небе можно разглядеть метеоры из потока Эта-Аквариды.
«Это метеорный поток, связанный с кометой Галлея, наблюдать его можно в созвездии Водолея», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.
Наблюдать метеорный поток можно под утро — для этого нужно смотреть на горизонт в восточной части неба перед рассветом. При этом лучшей видимости можно достигнуть за городом, особенно в том случае, если не будет засветки от Луны.
Новолуние в мае как раз выпадет на пик Эта-Акварид — это произойдёт 5 мая. Поток продлится с 19 апреля по 28 мая.
«В максимуме до 70 метеоров наблюдается за час», — отметил Андрей Никифоров.
В середине апреля начался другой метеорный поток — новосибирцы могли увидеть метеоры Лирид.
Елена Громкова
Фото nasa.gov