Пятилетние новосибирцы стали чемпионами мира по джиу-джитсу в Абу-Даби

Всего маленькие сибиряки завоевали 6 медалей чемпионата мира по джиу-джитсу

Этим ребятам всего 5 лет, а они уже завоевали своё первое золото чемпионата мира
Этим ребятам всего 5 лет, а они уже завоевали своё первое золото чемпионата мира

Детская команда новосибирской академии смешанных единоборств «Ястреб» завоевала 6 медалей чемпионата мира по джиу-джитсу в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби — в соревнованиях участвовали дети от 4 до 15 лет.


Как рассказал корреспонденту НГС тренер Игорь Хлебников, борьба в этом году была очень напряжённой, а организаторы ставили в пары представителей одного клуба, хотя обычно на международных соревнованиях избегают подобных встреч.


«Конкуренция в этом году была бешеная, организаторы закрыли регистрацию участников на неделю раньше, некоторые сетки переваливали за 50 участников. Нашим детям было тяжело, они дебютировали в новой возрастной по желтым поясам. <...> У каждого спортсмена есть рейтинг. Так вот, они сводили самых сильных друг с другом, тем самым выкидывали одного топа из категории: в начале соревнований свели наших двух спортсменов с одного клуба бороться вместе друг с другом, хотя по правилам должны были разбить в разные подгруппы. Таким образом Кононыхин Георгий выбыл из соревнований. С судейством все было понятно: мы знали, что если доведём встречу до решения судей, победы нам не видать, [нужна] только досрочная победа», — объяснил тренер Игорь Хлебников.


Несмотря на все вопросы к распределению соперников, маленькие сибиряки завоевали 2 золотые и 4 серебряные медали. Сейчас тренер считает, что необходимо готовиться к турнирам следующего года.


Апрель выдался удачным для многих новосибирских спортсменов — недавно борец греко-римского стиля Роман Власов в четвёртый раз стал чемпионом Европы.

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