На улице Ленина заново открылась бургерная Тимати

Заведение было закрыто из-за проблем с оборудованием

Пока заведение было закрыто, лица исполнителей лейбла Black Star стояли на столах, создавая ощущение присутствия публики в полутёмном зале   
Пока заведение было закрыто, лица исполнителей лейбла Black Star стояли на столах, создавая ощущение присутствия публики в полутёмном зале   

Закусочная Black Star Burger на Ленина, 12 в центре Новосибирска возобновила работу 23 апреля. Заведение было закрыто с начала месяца.


Black Star Burger открылся в Новосибирске в конце 2018 года, однако в первых числах апреля заведение прекратило работу. Тогда в бургерной это объясняли проблемами с оборудованием. Закусочная стояла закрытой почти три недели.


Перед открытием сотрудники начали мыть окна, внутри велась генеральная уборка. Сегодня с утра у входа появилась большая надувная черная перчатка — фирменный знак сети, а к 11:00 с двери исчезло объявление о временном закрытии.


В отличие от первого дня работы заведения, сегодня с утра здесь можно было перекусить совершенно без суеты
В отличие от первого дня работы заведения, сегодня с утра здесь можно было перекусить совершенно без суеты


Корреспондент НГС оказался первым посетителем бургерной после второго открытия. В зале были только сотрудники. Отвечать на вопросы о причинах перерыва в работе они отказались, сославшись на запрет «разглашать информацию». Сфотографироваться на память, впрочем, согласились с энтузиазмом. 


По случаю возобновления работы заведение решило обойтись одной перчаткой на входе. Раньше было две
По случаю возобновления работы заведение решило обойтись одной перчаткой на входе. Раньше было две


Временные закрытия заведений случаются в Новосибирске нечасто, обычно они связаны с какими-либо происшествиями. Так, прошлой осенью здесь же, на улице Ленина, сразу несколько баров и ресторанов были вынуждены приостановить работу после пожара в здании на углу с Советской. 

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