На улице Ленина заново открылась бургерная Тимати

Пока заведение было закрыто, лица исполнителей лейбла Black Star стояли на столах, создавая ощущение присутствия публики в полутёмном зале

Закусочная Black Star Burger на Ленина, 12 в центре Новосибирска возобновила работу 23 апреля. Заведение было закрыто с начала месяца.







Black Star Burger открылся в Новосибирске в конце 2018 года, однако в первых числах апреля заведение прекратило работу. Тогда в бургерной это объясняли проблемами с оборудованием. Закусочная стояла закрытой почти три недели.







Перед открытием сотрудники начали мыть окна, внутри велась генеральная уборка. Сегодня с утра у входа появилась большая надувная черная перчатка — фирменный знак сети, а к 11:00 с двери исчезло объявление о временном закрытии.





В отличие от первого дня работы заведения, сегодня с утра здесь можно было перекусить совершенно без суеты





Корреспондент НГС оказался первым посетителем бургерной после второго открытия. В зале были только сотрудники. Отвечать на вопросы о причинах перерыва в работе они отказались, сославшись на запрет «разглашать информацию». Сфотографироваться на память, впрочем, согласились с энтузиазмом.





По случаю возобновления работы заведение решило обойтись одной перчаткой на входе. Раньше было две





Временные закрытия заведений случаются в Новосибирске нечасто, обычно они связаны с какими-либо происшествиями. Так, прошлой осенью здесь же, на улице Ленина, сразу несколько баров и ресторанов были вынуждены приостановить работу после пожара в здании на углу с Советской.