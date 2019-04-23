Проезд на маршрутке до Заельцовского парка подорожал второй раз за полгода

С прошлой осени тариф вырос на 10 рублей

Теперь с пассажиров просят 30 рублей
Теперь с пассажиров просят 30 рублей

Сегодня в маршрутках № 25, которые курсируют в Заельцовском районе Новосибирска, подорожал проезд — теперь с пассажиров просят 30 рублей, чтобы довезти их от микрорайона «Стрижи» до ПКиО «Заельцовский».


Об этом в редакцию сообщили сегодня два читателя. «С 23 апреля проезд по маршруту 25 "микрорайон Стрижи — ПКиО «Заельцовский»" подорожал на 5 рублей и составил 30 рублей. Подорожание произошло без всякого объяснения и предварительной информации», — рассказала читательница Наталья.


Читатель Антон также подтвердил эту информацию, уточнив, что никакого оповещения не было даже вчера вечером, прислав фотографию с новой ценой на проезд.


Читатель уточнил, что накануне пассажиров не предупреждали
Читатель уточнил, что накануне пассажиров не предупреждали


«Хочу сообщить о том, что на маршрутке № 25, на которой я постоянно езжу на работу и с работы, снова подорожал проезд. <...> Это уже второе повышение цен на проезд, начиная с декабря 2018-го, в общей сложности проезд с конца 2018 года повысился в 1,5 раза — с 20 до 30 рублей», — пожаловался читатель. 


На сайте центра управления городским автоэлектротранспортом указано, что на маршруте работает три перевозчика — ООО «Автоальянс», ООО «Автолига» и ИП Ольга Полнарёва. Корреспондент НГС не смог получить оперативный комментарий ни у одного из этих перевозчиков. В «Автоальянсе» и «Автолиге» сообщили, что директоров нет на месте, а человек, ответивший по номеру индивидуального предпринимателя Полнарёвой, посоветовал обратиться к «основному перевозчику» — «Автоальянсу».


Цена на маршрутку № 25 уже менялась в середине декабря 2018 года — она поднялась на пять рублей и составила 25 рублей. Проезд в декабре также подорожал во всём пассажирском транспорте.

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