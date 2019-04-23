Проезд на маршрутке до Заельцовского парка подорожал второй раз за полгода
С прошлой осени тариф вырос на 10 рублей
Сегодня в маршрутках
Об этом в редакцию сообщили сегодня два читателя. «С 23 апреля проезд по маршруту 25 "микрорайон Стрижи — ПКиО «Заельцовский»" подорожал на 5 рублей и составил 30 рублей. Подорожание произошло без всякого объяснения и предварительной информации», — рассказала читательница Наталья.
Читатель Антон также подтвердил эту информацию, уточнив, что никакого оповещения не было даже вчера вечером, прислав фотографию с новой ценой на проезд.
«Хочу сообщить о том, что на маршрутке
На сайте центра управления городским автоэлектротранспортом указано, что на маршруте работает три перевозчика — ООО «Автоальянс», ООО «Автолига» и ИП Ольга Полнарёва. Корреспондент НГС не смог получить оперативный комментарий ни у одного из этих перевозчиков. В «Автоальянсе» и «Автолиге» сообщили, что директоров нет на месте, а человек, ответивший по номеру индивидуального предпринимателя Полнарёвой, посоветовал обратиться к «основному перевозчику» — «Автоальянсу».
Цена на маршрутку
Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова (1), читателя Антона (2)