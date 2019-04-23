Видео: спасатели вытащили двух пострадавших из дымящейся «Мазды» на Димитровском мосту

«Мазда» врезалась в ЗИЛ дорожных служб

Спасатели закончили работать на месте ДТП до полуночи 
Спасатели закончили работать на месте ДТП до полуночи 

В ночь на 23 апреля спасатели МАСС работали на Димитровском мосту, где «Мазда» въехала в ЗИЛ коммунальных служб.


«Автомобиль марки Mazda Demio, двигаясь в сторону левого берега, врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль ЗИЛ коммунальной службы, который чистил разделитель. От сильного удара "Мазда" задымилась, а в разбитом салоне оказались зажаты 2 человека», — сообщают в Муниципальной аварийно-спасательной службе.


Сообщение о ДТП поступило на телефон оперативного дежурного МАСС в 23:21. По указанному адресу на мост в район остановки «Фабричная» выехал оперативный экипаж спасателей. На ликвидацию ДТП также отправились две бригады реанимации скорой помощи и пожарный расчёт.


«С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели извлекли из салона двух мужчин, водителя 1998 года рождения и пассажира 1986 года рождения. Оба мужчины в тяжёлом состоянии были переданы бригадам врачей скорой медицинской помощи», — передают спасатели.


Пожарные залили автомобиль пеной.


«Водитель грузовика травм не получил, но находился в шоковом состоянии. Из-за удара у ЗИЛа вырвало центральный провод из катушки зажигания, поэтому грузовик заглох», — добавили в МАСС.


Работу спасатели закончили в 23:56.



В начале апреля спасатели МАСС публиковали ролик с другой операции после ДТП — тогда они доставали людей из машины, разбившейся у цирка.

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