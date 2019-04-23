Сибирячка избила полицейского копчёной рыбой и попала под следствие

Этой рыбой она торговала без разрешения

Жительницу Барабинска обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти
Жительницу Барабинска обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти

В Новосибирской области на жительницу Барабинска завели уголовное дело — её обвиняют в том, что она избила полицейского копчёной рыбой.


Об этом сообщили в Западно-Сибирском СУТ СК России. Сибирячка торговала на перроне вокзала в Барабинске копчёной рыбой без разрешения.


«Предварительно установлено, что 15 апреля подозреваемая, находясь на перроне железнодорожного вокзала станции Барабинск, реализовала копченую рыбу <...>. С целью пресечения административного правонарушения к подозреваемой подошел сотрудник полиции и попросил покинуть перрон <...>», — рассказали в ведомстве.


Однако сибирячка не захотела уходить и напала на сотрудника полиции. 


«Подозреваемая, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудника полиции <...>, умышленно нанесла ему множество ударов пакетом с копченой рыбой, чем причинила сотруднику полиции физическую боль и телесные повреждения», 


— сообщили в Следственном комитете.


В настоящее время проводятся следственные действия, а расследование уголовного дела продолжается. 


По ч. 1 ст. 318 УК РФ (применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья) сибирячке грозит до 5 лет лишения свободы.


В конце марта в Новосибирске завершился суд над 24-летним Антоном Фоминым, который несколько раз ударил полицейского в метрополитене, — ему не понравилось, как сотрудник полиции на него посмотрел. За нападение пассажир метро получил условный срок.

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