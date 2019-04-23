В Новосибирске нашёлся подросток в чёрной ветровке: сейчас он в полиции

Мальчик даёт объяснения, где находился в позднее время

Поиски мальчика закончились
Поиски мальчика закончились

В Новосибирске нашёлся 15-летний Андрей Бондаренко — его поиски были объявлены ночью.


«Сегодня благополучно завершились поиски Бондаренко Андрея Петровича. Подросток найден, жив! В данный момент он общается с сотрудниками полиции и дает объяснения, где он находился все это время», — сообщает поисковый отряд «Маяк».


Срочный сбор на поиск был объявлен после 12 часов ночи — НГС в режиме онлайн рассказывал, как шли поиски.

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