«Водители расслабились»: ГИБДД объявила бессрочную охоту на тонированные машины

Автоинспекторы ориентированы на поиск затемнённых машин

Сегодня, 23 апреля, автоинспекторы Новосибирска начали усиленно проверять автомобили с тонированными стёклами.







«Выросло количество автомобилистов, которые затонировали своё транспортное средство, нарушая правила дорожного движения. Именно сегодня по всему городу все экипажи будут ориентированы на максимальное количество выявлений транспортных средств. <…> Граждане расслабились и пренебрегают своей безопасностью и чужой», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.





Сроки этой операции не ограничены. Сегодня автоинспекторы работают с проверками по всему городу.





«Площадь Ленина, Мочищенское шоссе — Жуковского, площадь Трубникова, площадь Кондратюка. На всех основных магистралях все транспортные средства останавливаются, делаются замеры, тонировка удаляется, составляется административный протокол», — уточнил Савченков.





Водителей ловят на ключевых дорогах, в том числе на площади Труда





На автомобилистов сразу же составляют административные протоколы





В марте автоинспекция проводила несколько краткосрочных акций по поиску тонировки. Например, 18 марта НГС рассказывал, как автоинспекторы работали на площади Энергетиков.