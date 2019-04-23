«Водители расслабились»: ГИБДД объявила бессрочную охоту на тонированные машины

Автоинспекторы обеспокоены большим количеством машин с затемнёнными стёклами

Автоинспекторы ориентированы на поиск затемнённых машин
Автоинспекторы ориентированы на поиск затемнённых машин

Сегодня, 23 апреля, автоинспекторы Новосибирска начали усиленно проверять автомобили с тонированными стёклами.


«Выросло количество автомобилистов, которые затонировали своё транспортное средство, нарушая правила дорожного движения. Именно сегодня по всему городу все экипажи будут ориентированы на максимальное количество выявлений транспортных средств. <…> Граждане расслабились и пренебрегают своей безопасностью и чужой», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.


Сроки этой операции не ограничены. Сегодня автоинспекторы работают с проверками по всему городу.


«Площадь Ленина, Мочищенское шоссе — Жуковского, площадь Трубникова, площадь Кондратюка. На всех основных магистралях все транспортные средства останавливаются, делаются замеры, тонировка удаляется, составляется административный протокол», — уточнил Савченков.


Водителей ловят на ключевых дорогах, в том числе на площади Труда
Водителей ловят на ключевых дорогах, в том числе на площади Труда


На автомобилистов сразу же составляют административные протоколы 
На автомобилистов сразу же составляют административные протоколы 


В марте автоинспекция проводила несколько краткосрочных акций по поиску тонировки. Например, 18 марта НГС рассказывал, как автоинспекторы работали на площади Энергетиков.

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