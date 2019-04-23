В ТРЦ «Аура» началась эвакуация — в здание вошли сотрудники со служебной собакой

В здание вошёл сотрудник со служебной собакой

В новосибирском ТРЦ «Аура» началась эвакуация — об этом сообщил читатель НГС.







О начале эвакуации читатель Максим сообщил в 9:18. «В "Ауре" какая-то эвакуация. Видно, что принесли к точке сбора воду. Зашёл сапёр с собакой», — коротко уточнил он.





Как сообщала маркетолог ТРЦ «Аура» Евгения Шустикова, эвакуация продлится час — с 9:00 до 10:00.





«23 апреля <...> в ТРЦ "Аура" пройдет плановая эвакуация арендаторов и сотрудников в рамках пожарных учений. В ходе мероприятия будут отработаны правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — поясняла Шустикова.





Она уточнила, что плановые эвакуации из «Ауры» проводятся регулярно. «Профилактические мероприятия направлены на поддержание высокого уровня пожарной безопасности в торговом комплексе и создание комфортных и безопасных условий для его посетителей и сотрудников», — сообщала Шустикова.





В 9:40 читатель Максим уточнил, что сотрудник с собакой покинул здание, и туда вновь запустили посетителей.





В 9:40 посетителей снова запустили в здание





В середине декабря в «Ауре» также прошла эвакуация — к зданию съехались полицейские машины и сапёры, а всех посетителей экстренно эвакуировали из-за звонка о заложенном взрывном устройстве.