Водитель такси погиб в аварии в Первомайском районе

Водитель столкнулся с погрузчиком и скончался от полученных травм



Сегодня ночью, 23 апреля, водитель Skoda Rapid попал в ДТП с участием погрузчика Lonking. Водитель от полученных травм скончался.







Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария произошла примерно в 1:15.





«Водитель 1967 года рождения на автомобиле Skoda Rapid следовал по Бердскому шоссе со стороны улицы Механическая в сторону улицы Одоевского. В пути следования у дома 30 по Бердскому шоссе совершил столкновение с погрузчиком Lonking, <...> который следовал в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля "Шкода" получил травмы, не совместимые с жизнью», — уточнил Владислав Савченков.





Таксист на Skoda Rapid врезался в погрузчик коммунальных служб





В ГИБДД подтвердили, что водитель управлял автомобилем такси.





В начале декабря на дамбе ГЭС водитель такси попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. В результате ДТП погиб сам водитель автомобиля и его пассажирка. Позднее в ГИБДД сообщили, что таксист ехал на изношенной резине без шипов.