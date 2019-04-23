Водитель такси погиб в аварии в Первомайском районе

Автомобиль столкнулся с машиной коммунальных служб

Водитель столкнулся с погрузчиком и скончался от полученных травм
Водитель столкнулся с погрузчиком и скончался от полученных травм

Сегодня ночью, 23 апреля, водитель Skoda Rapid попал в ДТП с участием погрузчика Lonking. Водитель от полученных травм скончался.


Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария произошла примерно в 1:15. 


«Водитель 1967 года рождения на автомобиле Skoda Rapid следовал по Бердскому шоссе со стороны улицы Механическая в сторону улицы Одоевского. В пути следования у дома 30 по Бердскому шоссе совершил столкновение с погрузчиком Lonking, <...> который следовал в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля "Шкода" получил травмы, не совместимые с жизнью», — уточнил Владислав Савченков.


Таксист на Skoda Rapid врезался в погрузчик коммунальных служб 
Таксист на Skoda Rapid врезался в погрузчик коммунальных служб 


В ГИБДД подтвердили, что водитель управлял автомобилем такси.


В начале декабря на дамбе ГЭС водитель такси попал в аварию, столкнувшись с грузовиком. В результате ДТП погиб сам водитель автомобиля и его пассажирка. Позднее в ГИБДД сообщили, что таксист ехал на изношенной резине без шипов

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