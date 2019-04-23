Разрушенную балюстраду на улице Авиастроителей заменят перилами

Взамен балюстрады там появятся перила

Крыльцо с красивой балюстрадой, которую рабочие снесли во время капитального ремонта здания на улице Авиастроителей, 3 в Дзержинском районе Новосибирска, будут полностью переделывать — взамен балюстрады там появятся перила.





О том, что рабочие начали уничтожать элементы декора, стало известно ещё 17 апреля. Как пояснил корреспонденту НГС инженер отдела капитального строительства фонда модернизации ЖКХ (курирует капремонт дома на Авиастроителей, 3 — Прим. ред.) Денис, изначально рабочие не собирались ломать балюстраду.





«Крыльцо там полностью будет переделываться, оно всё разрушено.





Будет переделываться, сделают какие-то перила, потому что проектом был предусмотрен незначительный ремонт, но в ходе ремонта выяснилось, что крыльцо совсем поплыло.





Будут капиталить полностью структуру крыльца и в процессе будут согласовывать. Пока решения, из чего это будет в конечном виде, нет», — рассказал инженер.





По мнению краеведа и историка Константина Голодяева, балюстрада представляет из себя неофициальный памятник.





«Будем надеяться, что Госинспекция по охране [памятников] будет принимать меры, чтобы включить их в реестр объектов, если они будут отремонтированы. <...> Если балюстраду не восстановят, это будет, конечно, большая потеря», — говорил Голодяев.





По словам краеведа, на Авиастроителей есть ещё несколько объектов, которые можно признать памятниками. Он уверен, что улице необходим статус достопримечательного места — сейчас такой статус есть у улицы Богдана Хмельницкого и Академгородка.





Это не первый случай, когда страдает архитектура здания. В сентябре 2018 года с фасада Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) на улице Щетинкина, 33 отвалились элементы лепнины. А в конце марта другие усердные рабочие снесли лавочки во время уборки снега.

