«Трудная, волевая победа»: новосибирское «Динамо» обыграло «Инвенту» из Курска

Игра проходила в рамках чемпионата России

Сегодня, 23 апреля, в Курске новосибирский баскетбольный клуб «Динамо» в рамках очередного матча женской Премьер-лиги одержал победу над местной командой «Инвента».







Счёт встречи составил 85:74 в пользу новосибирских спортсменок.







«Перед началом встречи все прогнозы были в пользу курской команды, потому что в нашей команде сразу несколько человек получили травмы. Это Виктория Черен и Диана Федотова. Тем не менее это сплотило нашу команду, и мы одержали трудную, волевую победу.





За три минуты до конца матча разрыв счета был всего в 1 очко — 71:70, но Оксана Шабанова в тяжелом броске с отклонением попала, и это в чем-то надломило соперников», — рассказал корреспонденту НГС генеральный менеджер клуба Сергей Баженов.





Баженов добавил, что самыми результативными игроками были Джейми Скотт, набравшая 25 очков, и Талия Колдуэл, которая принесла команде 16 очков.





«Борьба была очень упорной, разные игроки вносили свой вклад по очереди. После того как Джейми Скотт набрала 20 очков, начала забивать Елизавета Крымова, после этого удачно вошла в игру Елизавета Братчикова. И так каждый внес свой вклад. Играли всего семь человек, и все набрали очки. Это шестая победа нашей команды в семи последних играх», — проанализировал игру Сергей Баженов.







Следующая встреча новосибирской команды тоже пройдет дома, 26 апреля против команды «Енисей» из Красноярска.





В прошлую субботу новосибирское «Динамо» в рамках обыграло московский клуб — счёт встречи составил 84:64 в пользу новосибирских спортсменок.