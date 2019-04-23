В Новосибирске ищут подростка в чёрной ветровке и очках

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Андрей Бондаренко пропал днем 22 апреля

Волонтеры поискового отряда «Маяк» попросили помощи в поисках 15-летнего Андрея Бондаренко. Последний раз подростка видели днем 22 апреля: около 16 часов он вышел из дома на улице Героев Революции в Первомайском районе.







Как указано в ориентировке, рост Андрея — 173 см, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы, короткая стрижка с челкой и серо-голубые глаза. На нем была черная спортивная ветровка, темно-синие джинсы, на ногах — черные кроссовки.





Всех, кому что-то известно об Андрее, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8 951 393-0911.





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«Поступило обращение от друзей пропавшего, они дали контакты родителей. С родителями связались, сейчас начинается работа. Экипажи едут на точку сбора, откуда начнется поиск», — рассказал руководитель отряда Павел Злобин.





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Волонтеры объявили срочный сбор на поиск, добровольцы в комментариях под постом уже начали выдвигаться на поиски школьника. Место сбора — ул. Перова 1/1.











