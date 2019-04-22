Новосибирск стал самым свободным от «пиратов» городом России
Город занял последнее место в рейтинге городов по использованию пиратского программного обеспечения
Независимое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг городов России, в которых используют пиратское программное обеспечение — Новосибирск занял в нём последнее место. В тройку лидеров вошли Воронеж, Москва и Брянск.
Кроме Новосибирска из городов Сибири в список вошли Красноярск (7-е место), Томск (13-е место) и Омск (15-е место).
«В последние несколько лет использование пиратского ПО на территории РФ сократилось больше чем в два раза, но использование пиратского контента (фильмы и книги) будет только расти. Данный рост продлится до тех пор, пока не начнут блокировать web-сайты, на которых они размещены», — сообщили составители рейтинга.
Список составлен на основе социологического опроса. Респондентов спрашивали, используют ли они или их знакомые пиратские программы, а также делали ли они это ранее.
В январе Новосибирск признали одним из самых толерантных городов России: город занял второе место в рейтинге толерантности.
Маша Вьюн
Фото НГС