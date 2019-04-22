Новосибирск стал самым свободным от «пиратов» городом России

Город занял последнее место в рейтинге городов по использованию пиратского программного обеспечения

Кроме Новосибирска в список попали три сибирских города
Кроме Новосибирска в список попали три сибирских города

Независимое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг городов России, в которых используют пиратское программное обеспечение — Новосибирск занял в нём последнее место. В тройку лидеров вошли Воронеж, Москва и Брянск. 


Кроме Новосибирска из городов Сибири в список вошли Красноярск (7-е место), Томск (13-е место) и Омск (15-е место).


«В последние несколько лет использование пиратского ПО на территории РФ сократилось больше чем в два раза, но использование пиратского контента (фильмы и книги) будет только расти. Данный рост продлится до тех пор, пока не начнут блокировать web-сайты, на которых они размещены», — сообщили составители рейтинга.


Список составлен на основе социологического опроса. Респондентов спрашивали, используют ли они или их знакомые пиратские программы, а также делали ли они это ранее.


В январе Новосибирск признали одним из самых толерантных городов России: город занял второе место в рейтинге толерантности.

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