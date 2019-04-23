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В Новосибирске нашли дома с десятками квартир на продажу — в топе есть и элитные высотки

Самая дорогая из квартир в таких домах стоит 100 миллионов

Большой дом возле площади Ленина стал рекордсменом по квартирам в продаже
Большой дом возле площади Ленина стал рекордсменом по квартирам в продаже

Аналитики N1.RU составили рейтинг новосибирских многоэтажек, построенных до 2016 года, с самым большим числом квартир в одновременной продаже за месяц — в топ-5 попали дома в центре с дорогим жильём.


Больше всего квартир на продаже оказалось в доме на улице Орджоникидзе, 47 — здесь продают сразу 53 квартиры. Средняя стоимость 1 кв. м жилья здесь — около 75 тысяч рублей, а квартира стоит в среднем почти 7 миллионов рублей.


На втором месте оказался дом на улице Кирова, 27/3 с 33 квартирами в продаже, столько же продают в доме на улице Адриена Лежена, 17. Третье место рейтинга занимает дом на улице Лазурная, 28 с 30 вариантами квартир. И на Лежена, и на Лазурной средняя стоимость квадрата составляет больше 90 тысяч рублей, но стоимость квартир разная: на Лазурной можно купить жильё в среднем за 2,9 миллиона рублей, на Лежена — за 4,2 миллиона.


Самый дорогой квадрат оказался в доме на Ядринцевской, 18 — высотка замыкает топ-5 с 25 квартирами в продаже. Самую дорогую из них продают за 100 миллионов рублей.


«С учётом ситуации на рынке владельцам квартир в высоком сегменте сейчас сложнее продать свои объекты, кроме того, большинство домов рейтинга достаточно большие, поэтому в них всегда будет происходить ротация жильцов, следовательно, какая-то часть квартир будет в продаже», — заметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева.


По данным экспертов, число объявлений о продаже квартир на вторичном рынке Новосибирска с начала года выросло на 9% — сейчас в Новосибирске продают больше 22 тысяч вариантов в готовых домах.


Ранее аналитики определили улицу, где продают больше всего квартир, — их число там перевалило за 6 тысяч.

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