Новосибирские танцоры обошли почти тысячу соперников на чемпионате мира в Нидерландах

Все танцовщицы заняли места в разных возрастных категориях

Сегодня ночью в Нидерландах завершился чемпионат мира по ирландским танцам — среди участниц были семь жительниц Новосибирска.







Чемпионат проходил в городе Эйндховене:





«Всемирная ассоциация ирландского танца раз в год проводит такие чемпионаты. В этом году Сибирь была представлена почти всеми городами. Самый главный результат — два чемпионских титула уехали в Кемерово. Но новосибирские танцоры тоже выступили очень хорошо. Есть два третьих места: у Марты Дятловой и Альфии Цыганковой, четвертое место у Анны Мироненко, пятое у Екатерины Гусельниковой, седьмое у Алисы Богомяковой и десятое у меня», — рассказала корреспонденту НГС танцовщица Мария Швецова.





Парад чемпионов





По словам Марии Швецовой, в соревновании приняли участие около тысячи человек:





«У меня десятое место, но это тоже достаточно высокий результат, потому что там были участники со всего мира, включая Америку, Австралию, Гонконг.





Было сложно, так как много людей участвовало, к тому же сложно соревноваться с танцорами из разных стран, особенно с носителями этой культуры, ирландцами. Но тем не менее Сибирь очень достойно выступила»,





— поделилась спортсменка.





Мария Швецова заняла 10-е место в самой взрослой категории Seniors





Швецова выступала в самой взрослой категории Seniors, Марта Дятлова и Алиса Богомякова получили места в младшей категории, Альфия Цыганкова и Анна Мироненко — в категории до 35 лет и Екатерина Гусельникова — до 40 лет.





Новосибирские танцоры не первый раз принимают участие в международных чемпионатах — в прошлом году две спортсменки успешно выступили на чемпионате мира. Кроме того, два года назад Мария Швецова завоевала серебро на европейском чемпионате по ирландскому танцу, а этой осенью девушка выиграла чемпионат Восточной Европы.