Новосибирские танцоры обошли почти тысячу соперников на чемпионате мира в Нидерландах

Спортсменки заняли несколько призовых мест

Все танцовщицы заняли места в разных возрастных категориях
Все танцовщицы заняли места в разных возрастных категориях

Сегодня ночью в Нидерландах завершился чемпионат мира по ирландским танцам — среди участниц были семь жительниц Новосибирска.


Чемпионат проходил в городе Эйндховене: 


«Всемирная ассоциация ирландского танца раз в год проводит такие чемпионаты. В этом году Сибирь была представлена почти всеми городами. Самый главный результат — два чемпионских титула уехали в Кемерово. Но новосибирские танцоры тоже выступили очень хорошо. Есть два третьих места: у Марты Дятловой и Альфии Цыганковой, четвертое место у Анны Мироненко, пятое у Екатерины Гусельниковой, седьмое у Алисы Богомяковой и десятое у меня», — рассказала корреспонденту НГС танцовщица Мария Швецова.


Парад чемпионов 


По словам Марии Швецовой, в соревновании приняли участие около тысячи человек: 


«У меня десятое место, но это тоже достаточно высокий результат, потому что там были участники со всего мира, включая Америку, Австралию, Гонконг. 


Было сложно, так как много людей участвовало, к тому же сложно соревноваться с танцорами из разных стран, особенно с носителями этой культуры, ирландцами. Но тем не менее Сибирь очень достойно выступила»,


 — поделилась спортсменка. 


Мария Швецова заняла 10-е место в самой взрослой категории Seniors
Мария Швецова заняла 10-е место в самой взрослой категории Seniors


Швецова выступала в самой взрослой категории Seniors, Марта Дятлова и Алиса Богомякова получили места в младшей категории, Альфия Цыганкова и Анна Мироненко — в категории до 35 лет и Екатерина Гусельникова — до 40 лет. 


Новосибирские танцоры не первый раз принимают участие в международных чемпионатах — в прошлом году две спортсменки успешно выступили на чемпионате мира. Кроме того, два года назад Мария Швецова завоевала серебро на европейском чемпионате по ирландскому танцу, а этой осенью девушка выиграла чемпионат Восточной Европы.

Прочтений: 3500

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено