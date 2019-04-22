Фотограф из Новосибирска выиграла золотую медаль в крупнейшем международном конкурсе

Теперь её работы будут опубликованы на выставке в Австрии

С этой работой Марина победила в конкурсе

Новосибирский фотограф Марина Семёхина выиграла золотую медаль в международном конкурсе TRIERENBERG SUPER CIRCUIT 2019. Фотохудожница победила в категории COLOUR ECSTASY.







«Фотография была сделана прошлым летом. У меня давно было платье в полосочку, я все время думала что-то с ним снять, искала локацию интересную. И вот мы с мужем гуляли по "Березовой роще", и я увидела батут, который очень подошел к этому платью — там расцветки были идентичные, они очень хорошо совпадали. Я организовала съемку, нашла девочку-модель, сделала реквизит.





Эта корона сделана вручную — это искусственные цветы, проволока и ленточка, обычная тесемка для шитья.





Снимали мы утром. Хотелось снимать в 6 или 7 утра, так как солнце очень жесткое, но парк открывался в 9 или 10. Поэтому, когда мы пришли, было ужасное солнце, огромные рефлексы от травы, девочка была вся зеленая. Пришлось обрабатывать в фотошопе. И получилось с этой съемки всего две фотографии, и одна из них победила в конкурсе», — поделилась Марина Семёхина.









Теперь работы фотографа разместят на выставке в Австрии и опубликуют в каталоге конкурса, а Марину Семёхину пригласят на гала-вечер в Австрии, где состоится вручение медалей.





Осенью работы другого новосибирского фотографа выставили в Эрмитаже — на коллективной выставке «Я здесь живу» представили фотографии Влада Некрасова из серии «Хайдаркен. Провинция жизни».