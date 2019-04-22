Фотограф из Новосибирска выиграла золотую медаль в крупнейшем международном конкурсе

Теперь её работы будут опубликованы на выставке в Австрии

С этой работой Марина победила в конкурсе
С этой работой Марина победила в конкурсе

Новосибирский фотограф Марина Семёхина выиграла золотую медаль в международном конкурсе TRIERENBERG SUPER CIRCUIT 2019. Фотохудожница победила в категории COLOUR ECSTASY.


«Фотография была сделана прошлым летом. У меня давно было платье в полосочку, я все время думала что-то с ним снять, искала локацию интересную. И вот мы с мужем гуляли по "Березовой роще", и я увидела батут, который очень подошел к этому платью — там расцветки были идентичные, они очень хорошо совпадали. Я организовала съемку, нашла девочку-модель, сделала реквизит. 


Эта корона сделана вручную — это искусственные цветы, проволока и ленточка, обычная тесемка для шитья.


Снимали мы утром. Хотелось снимать в 6 или 7 утра, так как солнце очень жесткое, но парк открывался в 9 или 10. Поэтому, когда мы пришли, было ужасное солнце, огромные рефлексы от травы, девочка была вся зеленая. Пришлось обрабатывать в фотошопе. И получилось с этой съемки всего две фотографии, и одна из них победила в конкурсе», — поделилась Марина Семёхина.


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А вы знаете, как легко распознать и избавиться от пятен на коже при обработке крупных портретов? 🙄 Для того, чтобы опознать врага, а точнее пятно, нужно всего лишь добавить корректирующий слой B&W. И в красном канале увести ползунок налево, пока пятна не проявятся. далее под этим слоем создаем или пустой слой с 50% заливкой серого, или просто делаем копию предыдущего слоя. И затемнителем или осветлителем избавляемся от пятен. Способ простой и эффективный. И его можно использовать на любом этапе обработки. . Сохраните себе пост и обязательно попробуйте. Увидите, насколько упростится ваша обрабатывательная жизнь 😄. А вы как обычно боретесь с пятнами на коже? Делитесь полезностями 🤗. . MD Настя MU Кристина Мазайцева PH @semehina.photo. . #fashioneditorial #тематическиефотосессии #мкдляфотографов #фотографновосибирск #воркшопновосибирск #обучениеобработке #обучениефотографов #фотошколановосибирск #instamood #style #covereditorial #thebestphoto #creativeagency #fashionlookbook #fineart #ig_mood #bestportrait #эдиториал #лукбук #lookbookph #nikonrussia #фотографмосква #фотографспб #фотографтомск #фотографбарнаул #прорывРадченко #fashionphotography #editorial #magazine #маринасемёхина

Публикация от Фотограф в Новосибирске (@semehina.photo)


Теперь работы фотографа разместят на выставке в Австрии и опубликуют в каталоге конкурса, а Марину Семёхину пригласят на гала-вечер в Австрии, где состоится вручение медалей. 


Осенью работы другого новосибирского фотографа выставили в Эрмитаже — на коллективной выставке «Я здесь живу» представили фотографии Влада Некрасова из серии «Хайдаркен. Провинция жизни».

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