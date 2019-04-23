Переполненный детский сад оштрафуют за то, что детям не хватает кроватей и кабинок

Мэрия в детсаду нарушений не нашла, а Роспотребнадзор сделал вывод, что в садике тесно

В детском саду не хватает кабинок для переодевания, кроваток, а также полотенец

Роспотребнадзор провёл проверку в новосибирском детском саду № 461 «Золотая рыбка» после жалоб родителей на переполненные группы — руководство сада решили оштрафовать.





Итоги проверки предоставили родителям воспитанников детсада — копии документа есть в распоряжении редакции НГС. В них сказано, что специалисты ведомства нашли нарушения в двух старших группах № 3 и 12, в которые перевели детей из группы № 6 после того, как её расформировали.





«В группе № 3 не соблюдается площадь на одного ребёнка — 1,4 квадратных метра при норме не менее 2 квадратных метров. Недостаточное количество кабинок с индивидуальными ячейками для верхней одежды детей в раздевальной группе:





кабинок 25, количество детей по списку 33. Используется одна кабинка на два ребёнка. Расстановка кроватей в спальне <...> не обеспечивает свободный проход детей между кроватями», — сообщается в ответе Роспотребнадзора на обращение одного родителя.





Кроме того, специалисты ведомства ответили, что в уборной одной из групп недостаточно вешалок для детских полотенец и найдены некоторые другие нарушения.





Детский сад оштрафовали по ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) — руководителю детсада грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Кроме того, департаменту образования мэрии Новосибирска выдали предписание об устранении нарушений.





Родители пожаловались на «Золотую рыбку» в начале апреля после того, как две старшие группы расформировали — некоторые дети не ходили из-за болезней. Вместо дополнительных шкафчиков родителям предложили купить контейнеры в IKEA.





Проверку в переполненном детском саду в середине апреля проводила мэрия — как рассказывала НГС заведующая Инна Южакова, департамент образования нарушений не нашёл. В ответе на запрос НГС в департаменте пояснили, что нарушения должен найти Роспотребнадзор. «Руководителю рекомендовано подготовить служебную записку в департамент образования мэрии города Новосибирска для рассмотрения возможности выделения дополнительного финансирования с целью приобретения необходимого оборудования», — ответили в мэрии.