Дешево и сердито: KIA представила новый кроссовер за миллион рублей

Компания KIA раскрыла российские цены на компактный кроссовер KIA Soul нового поколения.
Автомобиль построен на свежей модельной платформе, он на 55 мм длиннее предшественника и со своими нынешними параметрами (4195 мм длины, 1800 мм ширины, 18 см клиренса) может стать заменой более дорогим среднеразмерным кроссоверам. Базовая стоимость машины выросла и составила 1 029 900 рублей.
«Несколько автомобилей придут в середине мая. Дата начала продажи — конец мая. Максимальная комплектация Premium+, 2-литровый мотор — 1 650 000 рублей», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Мегапарк».
В базовой версии кроссовер оснащен механикой и 1,6-литровым 123-сильным двигателем. Функционал неплох: система стабилизации, аудиосистема, Bluetooth, мультируль, кондиционер, датчик света, 6 подушек безопасности. С автоматом автомобиль стоит от 1 089 900 рублей.
В максимальной версии с 2-литровым 150-сильным мотором за 1,65 миллиона рублей кроссовер оснащен обогревами руля и лобового стекла, LED-оптикой, сенсорной мультимедиа, люком с электроприводом, системами контроля слепых зон, помощи при выезде с парковки, экстренного торможения и удержания в полосе.
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