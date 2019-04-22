Дешево и сердито: KIA представила новый кроссовер за миллион рублей

Компания KIA раскрыла российские цены на компактный кроссовер KIA Soul нового поколения.

Автомобиль построен на свежей модельной платформе, он на 55 мм длиннее предшественника и со своими нынешними параметрами (4195 мм длины, 1800 мм ширины, 18 см клиренса) может стать заменой более дорогим среднеразмерным кроссоверам. Базовая стоимость машины выросла и составила 1 029 900 рублей.

