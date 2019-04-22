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Авто

Дешево и сердито: KIA представила новый кроссовер за миллион рублей

Первые автомобили этой модели привезут в Новосибирск уже в мае

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KIA Soul вырос в размерах

Фото: KIA

Компания KIA раскрыла российские цены на компактный кроссовер KIA Soul нового поколения. 

Автомобиль построен на свежей модельной платформе, он на 55 мм длиннее предшественника и со своими нынешними параметрами (4195 мм длины, 1800 мм ширины, 18 см клиренса) может стать заменой более дорогим среднеразмерным кроссоверам. Базовая стоимость машины выросла и составила 1 029 900 рублей. 

«Несколько автомобилей придут в середине мая. Дата начала продажи — конец мая. Максимальная комплектация Premium+, 2-литровый мотор — 1 650 000 рублей», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Мегапарк». 

В базовой версии кроссовер оснащен механикой и 1,6-литровым 123-сильным двигателем. Функционал неплох: система стабилизации, аудиосистема, Bluetooth, мультируль, кондиционер, датчик света, 6 подушек безопасности. С автоматом автомобиль стоит от 1 089 900 рублей. 

В максимальной версии с 2-литровым 150-сильным мотором за 1,65 миллиона рублей кроссовер оснащен обогревами руля и лобового стекла, LED-оптикой, сенсорной мультимедиа, люком с электроприводом, системами контроля слепых зон, помощи при выезде с парковки, экстренного торможения и удержания в полосе. 

Понравилось? Почитайте еще мнения экспертов о возможности повышения в 6 раз штрафа за превышение скорости, с 500 до 3000 рублей.

Присылайте на почту news@ngs.ru свои видеозаписи ДТП, вместе с экспертами мы будем разбираться, кто прав, кто виноват.

Дмитрий Косенко
Фото KIA

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Дмитрий Косенко

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KIA Soulновые авто

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КОММЕНТАРИИ (2)

лена путина
22 апр 2019 в 19:22

белый с красным - красота!!!! жаль дорог нет.

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
22 апр 2019 в 19:19

Есть вариант не дешево и сердито, а дорого и богато - Бугатти Тайп Атлантик 1936 г.в., купил себе такой автомобиль