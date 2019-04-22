Узницу концлагерей не пустили на парад в Москве. После жалоб внучки в Facebook власти одумались

До этого Марии Каштановой отказали в возможности принять участие в параде, сославшись на нехватку мест и некие квоты

Бывшую узницу фашистских лагерей Марию Каштанову, прожившую несколько лет в Новосибирске, пригласили на Парад Победы на Красную площадь в Москву — до этого ей несколько раз отказывали, ссылаясь на нехватку мест и квоты.







Марии Каштановой 93 года. В прошлом году родственники перевезли её в Подмосковье. До этого она жила на Алтае, а с 2014 по 2018 годы — в Новосибирске.





Как рассказала корреспонденту НГС внучка пенсионерки Инесса Холоденина, её бабушку 16-летней девушкой угнали в лагеря в Кёнигсберг.





Когда же бабушка решила попасть на Красную площадь от Истринского района Московской области, уверяет Холоденина, ей отказали, сославшись на отсутствие квот для ветеранов этого района. По словам внучки Марии Каштановой, в этом году в Москве выделили всего 3 квоты для истринских участников войны и узников лагерей.





Инесса Холоденина уточнила, что бабушка всегда хотела побывать на главном параде 9 Мая.





«Желание пройтись по Красной площади было у неё, ещё когда я маленькая была. Абсолютно каждое 9 Мая они садились с дедом, смотрели парад с первой по последнюю секунду. Сначала они ходили на мемориал, возлагали цветы и смотрели все парад.





И вот она говорила: "Вот когда-нибудь хоть. Хоть бы посмотреть на Москву, да на Красную площадь, когда-нибудь побывать". Когда мы её перевезли в Москву, стало ясно, что мечту можно осуществить, но оказывается — квоты»,





— говорит внучка Марии Каштановой.









После этого Инесса Холоденина написала в Facebook, где рассказала о том, что её бабушке отказали. Этой записью поделились более 2 тысяч человек.





«И что возмутило: что некоторые новосибирские деятели в инстаграме, я видела, что они сидели на Красной площади, селфи делали, а на мою бабушку, оказывается, квоты нет», — жалуется она.





Инесса рассказала, что сегодня ей позвонили из Администрация президента, извинились и даже привезли Марии Каштановой два букета роз.





Сегодня перед узницей нацистского лагеря извинились и привезли ей цветы — ей обещали, что в этом году она на парад точно попадёт





«Сказали, что на этой неделе привезут и торжественно вручат пригласительные на Красную площадь. Вот, Facebook и народная сила помогли. Я надеюсь, всё-таки надеюсь, что бабушка пройдёт по брусчатке Красной площади и будет почётным гостем», — говорит внучка пенсионерки.





В этом году в Новосибирске также пройдёт Парад Победы, власти и военные уже начали к нему подготавливаться. Так, в марте мэрия Новосибирска объявила о покупке 800 подарочных сертификатов для ветеранов ко Дню Победы — на них можно будет купить продукты и хозяйственные товары на 1000 рублей. А новосибирские военные провели первую репетицию в начале апреля на плацу Новосибирского высшего военного командного училища.