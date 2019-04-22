В Шри-Ланке вновь прогремел взрыв через сутки после серии терактов

В Коломбо прогремел новый взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, это был начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный у церкви. Устройство сработало во время того, как его пытались разминировать.



Информации о пострадавших и погибших пока нет. Накануне в Шри-Ланке произошло восемь взрывов, часть из них — атаки смертников. Объектами стали дорогие гостиницы и церкви Коломбо, Негомбо и Баттикаола. Инциденты случились во время празднования Пасхи. Жертвами, по последним данным, стали 290 человек, еще 450 ранены. Среди погибших и пострадавших граждан РФ нет, заявил ранее МИД РФ.