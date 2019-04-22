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Происшествия

В Шри-Ланке вновь прогремел взрыв через сутки после серии терактов

По предварительным данным, устройство сработало во время обезвреживания

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Жертвами серии взрывов стали 290 человек

В Коломбо прогремел новый взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, это был начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный у церкви. Устройство сработало во время того, как его пытались разминировать.

Информации о пострадавших и погибших пока нет. Накануне в Шри-Ланке произошло восемь взрывов, часть из них — атаки смертников. Объектами стали дорогие гостиницы и церкви Коломбо, Негомбо и Баттикаола. Инциденты случились во время празднования Пасхи. Жертвами, по последним данным, стали 290 человек, еще 450 ранены. Среди погибших и пострадавших граждан РФ нет, заявил ранее МИД РФ.

Власти Шри-Ланки обвинили в организации терактов группировку исламистов «Таухид джамаат» (запрещена в России).

Фото: EPA/M.A. PUSHPA KUMARA/ТАСС

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теракты в Шри-Ланкевзрыв

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КОММЕНТАРИИ (8)

С левого берега
22 апр 2019 в 18:17

Ну и где США? Не видно и не слышно их. Наверно потому что на острове ничего нет кроме чая. Это не Венесуэла с ее запасами нефти...

ото
22 апр 2019 в 18:27

Что это, реально, сша молчит ни каких движений, осуждений, озабоченности , действий не каких... как только что, где они выражают и трещат со всех трибун" Где запад, почему молчит?

RыSя (сосу большие леденцы на палочке)
22 апр 2019 в 18:36

Ужас, когда это прекратится? Если спецслужбы Шри-Ланки не в состоянии справится, пусть просят помощь у других государств.