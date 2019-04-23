Паб с жёлтой подлодкой у станции «Красный проспект» объявил о закрытии

На этой неделе в «Ливерпуле» пройдёт прощальная вечеринка

Новосибирский паб «Ливерпуль», известный благодаря фасаду в виде жёлтой подводной лодки у входа на станцию метро «Красный проспект», объявил о своём закрытии.







«Дорогие друзья, в связи с некоторыми печальными обстоятельствами наша любимая подводная лодка закрывает свои двери с 1 мая», — сообщили в сообществе паба в социальной сети «ВКонтакте».







В сообществе также утверждается, что заведение работает в Новосибирске 24 года — с 1995-го. Подтвердить достоверность этой информации не удалось.





Информацию о закрытии заведения подтвердил сотрудник компании собственника этого помещения на Красном проспекте, 70, представившийся как завхоз компании СПГ Сергей Геннадьевич. «Это наше внутреннее, так сказать, решение. Наши внутренние дела, оптимизация процессов, мы бы не хотели это афишировать», — рассказал он корреспонденту НГС.





В здании по адресу Красный проспект, 70 этой компании также принадлежит помещение продуктового магазина «Универсам удачных покупок» — он тоже закрыт на ремонт.





«Здесь (в "Ливерпуле". — Прим. ред.), наверное, тоже будет ремонт какой-то», — пояснил сотрудник компании-собственника. Ответить на вопрос, что будет на месте паба, он отказался, сославшись на то, что это коммерческая информация.





Недавно о своём закрытии объявили владельцы легендарной шаурмы на Ленина, которая проработала в небольшом павильоне у гостиницы «Центральная» 13 лет.