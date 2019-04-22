Сбербанк извинился перед новосибирцем, который принёс четыре мешка мелочи

За обмен монет с него потребовали комиссию

Вместо бесплатного обмена новосибирцу предложили комиссию от 1 до 3%
Вместо бесплатного обмена новосибирцу предложили комиссию от 1 до 3%

Новосибирец Дмитрий попытался обменять мелочь в отделении Сбербанка на Гусиноброском шоссе, 31 по акции «Дни приёма монеты», но сотрудники банка потребовали с него комиссию. 


Дмитрий рассказал об этом случае в сообщении для редакции НГС — Сбербанк признал свою ошибку, извинился и гарантировал, что комиссию за обмен мелочи по этой акции брать не будет. 


«Сегодня я пришёл в Сбербанк на Гусинобродском шоссе, 31 (на вашей карте он отмечен как участник акции по обмену мелочи) с целью поучаствовать в акции и сдать накопившуюся мелочь. Но девушка в кассе сказала, что с 1 февраля они за это берут комиссию от 1 до 3%. Я спросил про неделю мелочи, на что получил ответ, что обмен платный, а также никаких юбилейных монет там нет. Я развернулся и ушёл, так как не понимаю смысла в акции, если я в любой день могу её сдать за процент комиссии», — сообщил в редакцию Дмитрий.


Он не уточнил, сколько монет принёс для обмена в Сбербанк на Гусинобродском шоссе, но приложил к своему сообщению фотографию пакетов с мелочью. 


Эту мелочь пытался бесплатно обменять Дмитрий — всего четыре мешка
Эту мелочь пытался бесплатно обменять Дмитрий — всего четыре мешка


При этом, по информации пресс-службы Сибирского Главного управления Банка России, мелочь можно обменять в 100 офисах 18 банков области, в том числе и по указанному читателем адресу. Все операции по обмену по этой акции проводятся без комиссии. 


Банки выдают в обмен на мелочь 25-рублёвые монеты, посвящённые 25-летию принятия Конституции РФ и 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также 10-рублёвые монеты с символикой ХХIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.


В пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк» корреспонденту НГС подтвердили, что должны были сделать обмен без комиссии.


«В отделении Сбербанка в Новосибирске по адресу Гусинобродское шоссе, 31, участвующему в акции по обмену монет с 22 по 28 апреля, клиенту сегодня действительно было отказано в обмене без комиссии. Данные действия являются ошибкой сотрудника. Банк приносит извинения. Будет проведено расследование инцидента», — добавили в пресс-службе.


В декабре 2018 года новосибирцы сдали в банки монеты на 4 миллиона рублей.

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