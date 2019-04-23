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В столовой новосибирской школы сделали шведский стол

Администрация школы пошла на эксперимент: теперь ученики могут сами выбрать, чем пообедать

Повара регулярно меняют некоторые позиции на шведском столе
Повара регулярно меняют некоторые позиции на шведском столе

В гимназии «Горностай» в новосибирском Академгородке организовали питание в столовой по системе «шведский стол» — школьники сами выбирают себе блюда.


Как рассказала корреспонденту НГС директор образовательного центра Ирина Путинцева, пока шведский стол организовали в тестовом режиме для учащихся нескольких начальных классов. 


«Мы попробовали сделать это в младшей школе, потом во время родительских конференций, и изучаем мнения родителей, мнения детей, мнения наших органов: и мэрии, и Роспотребнадзора. 


Дети съедают всё, дети выбирают, что они будут есть, и с бóльшим желанием питаются. 


В столовую, допустим, всегда приходили процентов 50, может быть, 70 [учащихся], а сейчас почти все. Очереди поменьше всё равно, хотя к этому ещё нужно приноровиться. Самое главное, что отходов нет. Это ответственность — взять именно столько еды, сколько ты сможешь скушать. Вообще это формирование культуры питания. <...> Гарнир разный, например картошка, рис и лапша. И когда есть выбор, то рис тоже берут, а когда вроде как насильно, то не брали», — рассказала Ирина Путинцева.


Она отметила, что на стоимость питания в школах организация шведского стола не влияет, хоть и возлагает на работников столовой больше работы.


Дети либо сами накладывают себе еду, либо им помогают работники столовой
Дети либо сами накладывают себе еду, либо им помогают работники столовой


По словам директора, такую систему будут тестировать до конца учебного года и летом, когда на базе гимназии откроется лагерь. Если шведский стол понравится родителям, а также не будет вызывать нареканий у мэрии и Роспотребнадзора, такую систему планируют сделать постоянной для всех классов и, возможно, организуют в других городских школах. Сейчас это первый подобный опыт в Новосибирске, отметила Ирина Путинцева, которая также работает в комиссии новосибирского Совета депутатов по социальной политике и образованию. 


Городские депутаты предложили организовать шведские столы в школах ещё осенью прошлого года. Благодаря этой системе у школьников появится выбор, а количество еды для утилизации снизится, отмечали тогда депутаты. 


Хотели бы вы, чтобы шведские столы открыли во всех школах Новосибирска?

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  • Конечно, давно пора так сделать.
  • Нет, я против. Дети так вообще есть перестанут.
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