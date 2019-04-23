В столовой новосибирской школы сделали шведский стол

Администрация школы пошла на эксперимент: теперь ученики могут сами выбрать, чем пообедать

Повара регулярно меняют некоторые позиции на шведском столе

В гимназии «Горностай» в новосибирском Академгородке организовали питание в столовой по системе «шведский стол» — школьники сами выбирают себе блюда.





Как рассказала корреспонденту НГС директор образовательного центра Ирина Путинцева, пока шведский стол организовали в тестовом режиме для учащихся нескольких начальных классов.





«Мы попробовали сделать это в младшей школе, потом во время родительских конференций, и изучаем мнения родителей, мнения детей, мнения наших органов: и мэрии, и Роспотребнадзора.





Дети съедают всё, дети выбирают, что они будут есть, и с бóльшим желанием питаются.





В столовую, допустим, всегда приходили процентов 50, может быть, 70 [учащихся], а сейчас почти все. Очереди поменьше всё равно, хотя к этому ещё нужно приноровиться. Самое главное, что отходов нет. Это ответственность — взять именно столько еды, сколько ты сможешь скушать. Вообще это формирование культуры питания. <...> Гарнир разный, например картошка, рис и лапша. И когда есть выбор, то рис тоже берут, а когда вроде как насильно, то не брали», — рассказала Ирина Путинцева.





Она отметила, что на стоимость питания в школах организация шведского стола не влияет, хоть и возлагает на работников столовой больше работы.





Дети либо сами накладывают себе еду, либо им помогают работники столовой





По словам директора, такую систему будут тестировать до конца учебного года и летом, когда на базе гимназии откроется лагерь. Если шведский стол понравится родителям, а также не будет вызывать нареканий у мэрии и Роспотребнадзора, такую систему планируют сделать постоянной для всех классов и, возможно, организуют в других городских школах. Сейчас это первый подобный опыт в Новосибирске, отметила Ирина Путинцева, которая также работает в комиссии новосибирского Совета депутатов по социальной политике и образованию.





Городские депутаты предложили организовать шведские столы в школах ещё осенью прошлого года. Благодаря этой системе у школьников появится выбор, а количество еды для утилизации снизится, отмечали тогда депутаты.







Хотели бы вы, чтобы шведские столы открыли во всех школах Новосибирска?