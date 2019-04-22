На спектакль «Красного факела» решили бесплатно пускать зрителей с цветами
Такую акцию проведут ко дню рождения театра
Новосибирский театр «Красный факел» предложил зрителям прийти на спектакль «Иллюзия» без билетов. Для этого будет достаточно купить букет цветов для актёров. Об акции корреспонденту НГС рассказала пресс-секретарь театра Наталья Моисеева.
«Эта акция приурочена ко дню рождения театра, которое отмечается 15 апреля. Но в это время у нас шли репетиции премьерного спектакля "Шут Балакирев", поэтому пригласить зрителей к нам и принять участие в акции мы не могли. Поэтому назначили акцию на 25 апреля. В этот день будут показан спектакль "Иллюзия" об обмане и чуде театра», — сообщила Наталья Моисеева.
Для того чтобы попасть 25 апреля на спектакль «Иллюзия» без билета, необходимо зарегистрироваться в группе «Красного факела» в соцсети «ВКонтакте» и прийти в театр с букетом цветов.
Театру «Красный факел» 15 апреля 2019 года исполнилось 99 лет. Акция «Букет вместо билета» проходит в театре ежегодно на протяжении последних 10 лет.
На прошлой неделе НГС рассказал о двух новосибирских театрах, которые стали в этом году лауреатами национальной театральной премии «Золотая Маска».
Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова