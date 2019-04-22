На спектакль «Красного факела» решили бесплатно пускать зрителей с цветами

Такую акцию проведут ко дню рождения театра

Чтобы сходить без билета на «Иллюзию» 25 апреля, надо зарегистрироваться в группе «Красного факела» в соцсети «ВКонтакте»
Чтобы сходить без билета на «Иллюзию» 25 апреля, надо зарегистрироваться в группе «Красного факела» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирский театр «Красный факел» предложил зрителям прийти на спектакль «Иллюзия» без билетов. Для этого будет достаточно купить букет цветов для актёров. Об акции корреспонденту НГС рассказала пресс-секретарь театра Наталья Моисеева.


«Эта акция приурочена ко дню рождения театра, которое отмечается 15 апреля. Но в это время у нас шли репетиции премьерного спектакля "Шут Балакирев", поэтому пригласить зрителей к нам и принять участие в акции мы не могли. Поэтому назначили акцию на 25 апреля. В этот день будут показан спектакль "Иллюзия" об обмане и чуде театра», — сообщила Наталья Моисеева.


Для того чтобы попасть 25 апреля на спектакль «Иллюзия» без билета, необходимо зарегистрироваться в группе «Красного факела» в соцсети «ВКонтакте» и прийти в театр с букетом цветов.


Театру «Красный факел» 15 апреля 2019 года исполнилось 99 лет. Акция «Букет вместо билета» проходит в театре ежегодно на протяжении последних 10 лет.


На прошлой неделе НГС рассказал о двух новосибирских театрах, которые стали в этом году лауреатами национальной театральной премии «Золотая Маска».

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