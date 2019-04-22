Новосибирским полицейским купят новые детекторы лжи

Аппараты помогут выявлять больше невиновных

На покупку полиграфов потратят 3,6 миллиона рублей
На покупку полиграфов потратят 3,6 миллиона рублей

Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД России закупит 8 полиграфов — новое оборудование сможет работать ещё точнее.


Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, на закупку полиграфов потратят 3,6 миллиона рублей — это максимальная цена контракта. Каждый детектор обойдётся МВД максимум в 459 тысяч рублей. В документах уточняется, что техника должна иметь 8 датчиков для оценки реакций в части дыхания, давления, усидчивости и мимики лица, а в комплекте с полиграфом должен идти ноутбук и кресло.


Как сообщили корреспонденту НГС в Сибирском окружном управлении, полицейские активно используют полиграфы в своей работе, но не смогли уточнить, в какие именно отделения направят новую технику. 


«У меня есть задание из Москвы. Я его исполняю. Сколько будет закупать — известно из закупки. Куда, пока не могу дать информацию, потому что это будет спущено из Москвы [после проведения торгов]», — коротко рассказал сотрудник управления материально-технического снабжения МВД в Сибири.


Как пояснил корреспонденту НГС психотерапевт Игорь Лях, за последние 10 лет точность данных детекторов лжи значительно увеличилась, а вместе с тем выросла их стоимость.


«Полиграф — это широко распространённая практика, она распространена во всём мире. Современное полиграфическое оборудование, оно достаточно дорогостоящее, наукоёмкое, с большим количеством прошитых технологий распознаванием лжи. 


Я в целом рассматриваю акт более активного использования детектора как движение к более качественному соблюдению прав процессуальной проверки», 


— считает Игорь Лях.


Он рассказал, что чаще всего сотрудники полиции прибегают к полиграфу, когда необходимо снять обвинение с человека, возможно, причастного к преступлению, но отрицающего свою вину. 


«И детектор помогает как раз снизить количество задержанных по ложному обвинению и по оговору какому-то. <...> То есть [его используют] не для установления преступника, а для смягчения мер задержанному», — заметил Лях.


В конце марта это же управление МВД заказало 191 цифровой фотоаппарат — ими будут пользоваться полицейские для съёмки на месте преступления. А в октябре 2017 года с помощью детектора лжи полицейским удалось установить, что 31-летний новосибирец убил свою 55-летнюю мать — её тело нашли в конце сентября на свалке левобережья. Сперва сын говорил, что она ушла из дома по неизвестным причинам.

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