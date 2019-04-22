Новосибирцы раскупили авиабилеты на майские праздники

Наибольшим спросом пользуются Стамбул, Прага и Бангкок

Река Влтава в Праге стала одним из наиболее желанных видов на майские праздники 
Река Влтава в Праге стала одним из наиболее желанных видов на майские праздники 

Эксперты Aviasales зафиксировали увеличение спроса на авиапутешествия на майские праздники в два раза: новосибирцы активно покупают билеты в последний момент. Среди популярных зарубежных направлений — Стамбул, Прага и Бангкок. При этом половина всех бронирований пришлась на первые майские выходные.


«Список международных направлений возглавили Стамбул, Прага и Бангкок. Сюда авиабилеты покупали в пределах 23–27 тысяч рублей. Примечательно, что спрос на перелёты в Стамбул и Бангкок вырос в два раза, а в Прагу — на 42%», — сообщили в Aviasales.


Кроме того, популярными маршрутами на майские праздники эксперты признали Париж, Нячанг, Дели и Дубай. Средний чек на авиабилеты в обе стороны составил от 13 до 28 тысяч рублей. Самым выгодным заграничным направлением стал вьетнамский Нячанг, куда ещё можно найти билеты от 14,5 тысячи рублей.


После пожара в Нотр-Даме одной из главных достопримечательностью Парижа остался сад Тюильри
После пожара в Нотр-Даме одной из главных достопримечательностью Парижа остался сад Тюильри


«Наши путешественники вообще всё покупают в последний момент. До половины всех билетов бронируют за неделю до вылета. Люди боятся, что им не дадут отпуск, поэтому бронируют поездки поздно», — рассказал корреспонденту НГС PR-директор Aviasales.ru Янис Дзенис.


В целом большинство туристов из Новосибирска выбрали на майские каникулы путешествия по России.


При растущем спросе на авиабилеты за границу в лидерах остаются внутренние рейсы (на фото — Красная площадь в Москве)
При растущем спросе на авиабилеты за границу в лидерах остаются внутренние рейсы (на фото — Красная площадь в Москве)


«Традиционно Москва, Петербург и Краснодар возглавили топ городов, куда россияне полетят на праздники. Средний чек на перелёты составил от 9 до 13 тысяч рублей. Кроме того, лидерами спроса стали Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды и Калининград, куда билеты обошлись россиянам в среднем от 7 до 18 тысяч рублей», — отметили аналитики компании.


В начале апреля новосибирцы разбирали подешевевшие авиабилеты на майские праздники в Мюнхен, Анталью и на Самуи.

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