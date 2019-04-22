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Культура

Артистка оперного театра нарисовала книгу комиксов про жирного кота

Книга выпущена на деньги друзей ко дню рождения молодой женщины

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Артистка оперного театра и преподаватель СГУПС Юлия Бердышева выпустила комикс про жирного кота Митяна

Фото: Мария Черешнева

Артистка новосибирского оперного театра и преподаватель психологии и социологии СГУПС Юлия Бердышева нарисовала и выпустила книгу комиксов о толстом коте Митяне. О книге, которая вышла ко дню рождения артистки, корреспонденту НГС сообщила сама Юлия Бердышева.

«Книжка называется "Миры кота Митяна". Изначально он появился вообще смешно. Я рукодельница: рисую, шью и занимаюсь всякими творческими вещами. И сшила как-то игрушку — жирного смешного кота. <…> Муж (танцовщик Анатолий Бердышев, сын легендарного солиста балета Анатолия Бердышева. — Прим. ред.) сказал, что кот ему напоминает друга юности по имени Митян. Так кота и назвали. <…> А потом я назвала группу в соцсетях, где показывала свои игрушки, поп-арт-картины, которые я пишу, "Кот Митян". И стала иллюстрировать группу смешными картинками с этим котом. А вообще такого кота с глазами в кучу я начала рисовать в школе и подрисовывала к своей подписи. И вот получилось, что кот Митян зажил своей жизнью в виде комикса», — рассказала Юлия Бердышева.

Обложка книги «Миры кота Митяна»

Фото: Юлия Бердышева

Толстого кота Юлия Бердышева придумала ещё в школе

Фото: Юлия Бердышева

Сначала кот появился в виде мягкой игрушки, а имя получил в честь друга юности мужа Юлии Бердышевой

Фото: Юлия Бердышева

Пилотный тираж комикса выпущен на деньги друзей артистки к её дню рождения

Фото: Юлия Бердышева

Книга издана в твёрдом переплёте в формате 15 на 15 см. Бердышева заметила, что квадратные страницы книги напоминают Instagram, где Митян чаще всего и появлялся. 

В комиксе собрано 50 рисунков-историй про толстого кота. Пилотный тираж выпущен при поддержке друзей Бердышевой ко дню рождения актрисы 25 апреля. Позже планируется выпустить дополнительный тираж юмористических рисунков артистки и преподавателя про кота Митяна.

В начале марта НГС рассказал про известного рэпера Элджея, который нарисовал комикс, посвящённый себе и своему творчеству.

Илья Калинин
Фото Марии Черешневой (1), предоставлены Юлией Бердышевой (2–5)

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Оперный театркомиксы

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КОММЕНТАРИИ (16)

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хлеб с квасом
22 апр 2019 в 16:48

про "мехового владыку" - просто классс ))) А про "клоуны остались" - это раздел комментариев на НГСе ))) Автор - умничка! Прям от души!!!!!!!!!!!

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Rabinovitch
22 апр 2019 в 16:36

Нам об этом их междусобойчике зачем знать?

стройный соседский кот
22 апр 2019 в 16:49

Какой-то прямо бред