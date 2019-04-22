Артистка оперного театра нарисовала книгу комиксов про жирного кота

Артистка новосибирского оперного театра и преподаватель психологии и социологии СГУПС Юлия Бердышева нарисовала и выпустила книгу комиксов о толстом коте Митяне. О книге, которая вышла ко дню рождения артистки, корреспонденту НГС сообщила сама Юлия Бердышева.



«Книжка называется "Миры кота Митяна". Изначально он появился вообще смешно. Я рукодельница: рисую, шью и занимаюсь всякими творческими вещами. И сшила как-то игрушку — жирного смешного кота. <…> Муж (танцовщик Анатолий Бердышев, сын легендарного солиста балета Анатолия Бердышева. — Прим. ред.) сказал, что кот ему напоминает друга юности по имени Митян. Так кота и назвали. <…> А потом я назвала группу в соцсетях, где показывала свои игрушки, поп-арт-картины, которые я пишу, "Кот Митян". И стала иллюстрировать группу смешными картинками с этим котом. А вообще такого кота с глазами в кучу я начала рисовать в школе и подрисовывала к своей подписи. И вот получилось, что кот Митян зажил своей жизнью в виде комикса», — рассказала Юлия Бердышева.