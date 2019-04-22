Полиция раскрыла жестокое убийство женщины рядом с Домом молодёжи на Первомайке

Убийцу задержали в пятницу, 19 апреля

Полиция раскрыла убийство, совершённое в ночь с 13 на 14 апреля около Дома молодёжи в Первомайском районе Новосибирска. Напомним, что труп 55-летней женщины нашли недалеко от здания на улице Эйхе, где работают десятки детских кружков.





По данным Главного управления МВД России по Новосибирской области, женщина скончалась от открытой черепно-мозговой травмы и резаной раны шеи. Выяснилось, что убийцей оказался 22-летний житель Первомайского района, которого уже привлекали к уголовной ответственности за грабёж.





«Предварительно установлено, что мотивом преступления стал конфликт, произошедший в ночь на 14 апреля между подозреваемым и потерпевшей. <...> В настоящее время фигурант находится под стражей», — сообщается на сайте ведомства.







В Следственном комитете России по Новосибирской области рассказали, что преступника задержали 19 апреля на территории Первомайского района города Новосибирска.





Ранее полиция объявила поиск очевидцев преступления — за проверенную информацию обещали вознаграждение.