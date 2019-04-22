На уличных прилавках Новосибирска появилась свежая клубника

За коробку с ягодой просят 300 рублей

Клубнику сейчас продают на уличных лотках в разных частях города

На прилавках уличных торговцев появилась клубника. Свежую ягоду продают и в ТЦ «Хилокский».





«600 рублей килограмм», — рассказали корреспонденту НГС в торговом центре о стоимости ягоды, отметив, что клубнику сейчас везут из Турции.







В центре Новосибирска клубнику продают, например, на пересечении Урицкого и Ленина. Здесь за контейнер с ягодой просят 300 рублей.





В середине марта в Новосибирске на уличных прилавках появилась черемша — пучок можно было купить за 100 рублей.





Такой контейнер с ягодой стоит от 300 рублей



