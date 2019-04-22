Мэрия Новосибирска связала обыски на Трудовой с уголовными делами в «СИБЭКО»

Власти говорят, что будут помогать следователям

В здании на Трудовой, 1 работает управление капитального строительства и департамент энергетики и ЖКХ, а сегодня — ещё и СОБР
В здании на Трудовой, 1 работает управление капитального строительства и департамент энергетики и ЖКХ, а сегодня — ещё и СОБР

Обыски в Управлении капитального строительства города Новосибирска, которые с утра понедельника проводит полиция в здании на Трудовой, 1, связаны с уголовными делами в отношении сотрудников энергокомпании «СИБЭКО».


Об этом корреспонденту НГС сообщил пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.


«Сегодня, 22 апреля Главное управление МВД России по Новосибирской области проводит в МБУ "Управление капитального строительства" мероприятия, связанные с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников АО "СИБЭКО"», — сказал Глеб Черепанов, не уточнив деталей расследования. 


Он добавил, что городские власти окажут следствию содействие. 


«Мэрия города Новосибирска оказывает содействие правоохранительным органам, представляет документы, необходимые для расследования дела», — заявил Глеб Черепанов.

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