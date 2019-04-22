Рабочие разрушили красивую балюстраду у дома на Авиастроителей

Рабочие снесли её во время капитального ремонта здания

Рабочие, выполняющие капитальный ремонт дома на улице Авиастроителей, 3 в Дзержинском районе Новосибирска, снесли балюстраду у здания.







Об этом корреспонденту НГС сообщил краевед и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев. Сейчас у здания стоят строительные леса, завешанные защитной сеткой. Рядом со зданиями лежит собранный в мешки строительный мусор.





Как уточнили корреспонденту НГС в управляющей компании «Кедр», которая обслуживает здание, капитальный ремонт начали ещё 17 апреля. В самой компании как-то комментировать действия рабочих отказались, посоветовав звонить в фонд модернизации ЖКХ, который курирует капремонт домов.





Сейчас у здания стоят строительные леса, завещанные защитной сеткой, а рядом с ними лежит уже собранный в мешки строительный мусор





Как рассказал Голодяев, здание было построено в 1936 году для инженерных работников.





«Это тогда было в стилистике архитектуры того времени. Вот этот район, Ждановка, как он называется — это соцгородок. <...>





Здесь я вижу перекличку с Коммерческим собранием (сейчас здание театра "Красный факел". — Прим. ред.). <...> Его наследие очень ценно, и эти балюстрады даже отдельно от дома они являются пока неофициальным памятником.





Будем надеяться, что госинспекция по охране [памятников] будет принимать меры, чтобы включить их в реестр объектов, если они будут отремонтированы. <...> Если балюстраду не восстановят, это будет, конечно, большая потеря», — уверен он.





Рабочие снесли балюстраду ещё на прошлой неделе





Константин Голодяев уточнил, что на Авиастроителей есть ещё несколько объектов, которые можно признать памятниками. «Вот здесь, по-хорошему, тоже надо принимать решение о введение для этого места статуса достопримечательного места, чтобы сохранить эту застройку соцгорода конца 1930-х», — считает краевед. Аналогичный статус в Новосибирске сейчас есть у улицы Богдана Хмельницкого и Академгородка.





Корреспондент НГС направил запрос в фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области с просьбой уточнить, будет ли восстановлена уничтоженная балюстрада.





Это не первый случай, когда страдает архитектура здания. В сентябре 2018 года с фасада Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) на улице Щетинкина, 33 отвалились элементы лепнины. А в конце марта другие усердные рабочие снесли лавочки во время уборки снега.