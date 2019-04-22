Рабочие разрушили красивую балюстраду у дома на Авиастроителей

Уникальные элементы декора пропали во время капитального ремонта

Рабочие снесли её во время капитального ремонта здания
Рабочие снесли её во время капитального ремонта здания

Рабочие, выполняющие капитальный ремонт дома на улице Авиастроителей, 3 в Дзержинском районе Новосибирска, снесли балюстраду у здания.


Об этом корреспонденту НГС сообщил краевед и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев. Сейчас у здания стоят строительные леса, завешанные защитной сеткой. Рядом со зданиями лежит собранный в мешки строительный мусор.


Как уточнили корреспонденту НГС в управляющей компании «Кедр», которая обслуживает здание, капитальный ремонт начали ещё 17 апреля. В самой компании как-то комментировать действия рабочих отказались, посоветовав звонить в фонд модернизации ЖКХ, который курирует капремонт домов.


Сейчас у здания стоят строительные леса, завещанные защитной сеткой, а рядом с ними лежит уже собранный в мешки строительный мусор


Как рассказал Голодяев, здание было построено в 1936 году для инженерных работников. 


«Это тогда было в стилистике архитектуры того времени. Вот этот район, Ждановка, как он называется — это соцгородок. <...> 


Здесь я вижу перекличку с Коммерческим собранием (сейчас здание театра "Красный факел". — Прим. ред.). <...> Его наследие очень ценно, и эти балюстрады даже отдельно от дома они являются пока неофициальным памятником. 


Будем надеяться, что госинспекция по охране [памятников] будет принимать меры, чтобы включить их в реестр объектов, если они будут отремонтированы. <...> Если балюстраду не восстановят, это будет, конечно, большая потеря», — уверен он.


Рабочие снесли балюстраду ещё на прошлой неделе


Константин Голодяев уточнил, что на Авиастроителей есть ещё несколько объектов, которые можно признать памятниками. «Вот здесь, по-хорошему, тоже надо принимать решение о введение для этого места статуса достопримечательного места, чтобы сохранить эту застройку соцгорода конца 1930-х», — считает краевед. Аналогичный статус в Новосибирске сейчас есть у улицы Богдана Хмельницкого и Академгородка.


Корреспондент НГС направил запрос в фонд модернизации ЖКХ Новосибирской области с просьбой уточнить, будет ли восстановлена уничтоженная балюстрада.


Это не первый случай, когда страдает архитектура здания. В сентябре 2018 года с фасада Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) на улице Щетинкина, 33 отвалились элементы лепнины. А в конце марта другие усердные рабочие снесли лавочки во время уборки снега

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