Два дня погреемся: в Новосибирск идёт солнечная погода без дождей

Но в середине недели опять похолодает

В ближайшие несколько дней в Новосибирской области будет тёплая погода

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — два дня температура в области будет расти, а затем снова похолодает.





«У нас, в принципе, сейчас температурный фон ниже климатической нормы примерно на 1–3 градуса. Продолжается северо-западный атмосферный процесс, воздушные массы перемещаются из районов Северного Урала», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Сейчас, по его данным, растёт атмосферное давление, и очаг холода отходит на восток. Синоптики рассчитывают, что температура вскоре повысится.





В ближайшие двое суток, 23 и 24 апреля, осадки маловероятны, сильного ветра синоптики не ждут, температурный фон в ночные часа будет от -3 до +1, но местами ещё до -9 градусов. Днём 23 апреля температура составит от +10 до +15 градусов, а 24 апреля днём — до +12 … +17 градусов.







«25-го будет подходить очередной циклон с северо-запада, снова увеличится облачность, осадки могут пойти в разной фазе. Усилится ветер в порывах до 15–16 м/с. Температурный фон будет ночью ещё довольно высокий 0 … +5 градусов, днём +8 … +13 градусов, но по югу ещё может быть до +18 градусов», — уточнил Ягудин.







Температура в Новосибирской области начала повышаться с пятницы — это случилось после резкого похолодания, о котором мы рассказывали в режиме онлайн.