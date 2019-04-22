Два дня погреемся: в Новосибирск идёт солнечная погода без дождей

Но в середине недели опять похолодает

В ближайшие несколько дней в Новосибирской области будет тёплая погода
В ближайшие несколько дней в Новосибирской области будет тёплая погода

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — два дня температура в области будет расти, а затем снова похолодает.


«У нас, в принципе, сейчас температурный фон ниже климатической нормы примерно на 1–3 градуса. Продолжается северо-западный атмосферный процесс, воздушные массы перемещаются из районов Северного Урала», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Сейчас, по его данным, растёт атмосферное давление, и очаг холода отходит на восток. Синоптики рассчитывают, что температура вскоре повысится.


В ближайшие двое суток, 23 и 24 апреля, осадки маловероятны, сильного ветра синоптики не ждут, температурный фон в ночные часа будет от -3 до +1, но местами ещё до -9 градусов. Днём 23 апреля температура составит от +10 до +15 градусов, а 24 апреля днём — до +12 … +17 градусов.


«25-го будет подходить очередной циклон с северо-запада, снова увеличится облачность, осадки могут пойти в разной фазе. Усилится ветер в порывах до 15–16 м/с. Температурный фон будет ночью ещё довольно высокий 0 … +5 градусов, днём +8 … +13 градусов, но по югу ещё может быть до +18 градусов», — уточнил Ягудин.


Температура в Новосибирской области начала повышаться с пятницы — это случилось после резкого похолодания, о котором мы рассказывали в режиме онлайн.

Прочтений: 3834

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено