Шесть пышных сибирячек в коротких шортах снялись в скандальном клипе

Девушки честно сказали, что думают о негативных комментариях в свой адрес

В съёмках клипа участвовала танцевальная группировка «Формат», включая Оксану Мельникову,  Анну Сушарину, Екатерину Луцык, Ирину Алексееву и Марию Фёдорову
В съёмках клипа участвовала танцевальная группировка «Формат», включая Оксану Мельникову,  Анну Сушарину, Екатерину Луцык, Ирину Алексееву и Марию Фёдорову

В начале апреля шесть сибирячек с пышными формами из танцевальной группировки «Формат» сняли откровенный клип с акробатическими трюками на воздушном кольце — сегодня они опубликовали готовый ролик, в котором предстали в непривычных для них ролях.


«Стиль танца очень сильно отличается от моего личностного стиля. Это было полное перевоплощение из романтической девушки главного бухгалтера во взбалмошную оторву в коротких шортах и с вызывающим макияжем», — рассказала одна из участник съёмок Екатерина Луцык.


На видео танцовщицы исполняют элементы направления jazz funk, strip plastic, vogue и акробатики. Девиз клипа, со слов руководителя танцевальной группировки Тамары Малгиной: «Смело скажи "да" любой своей мечте и посылай критиков, встающих у тебя на пути».


Девушки равнодушны к негативным комментариям. Наоборот, они с гордостью показывают видеоотчёт о своей работе родным и близким.


«Если кто-то из комментаторов готов к встрече в реальной жизни, вот я бы с ними поговорила, а там пусть пишут, читать не буду», — говорит Оксана Мельникова и добавляет, что в этот раз подготовка и работа над клипом дались ей спокойнее.


«Я ровно отношусь к заявлениям: "Не пробовали ли они похудеть, таким не место на виду у зрителя" и подобным. Люди самоутверждаются таким образом, другого для себя не нашли. Они не вылезают из этих комментариев, ставят лайки на нелестные отзывы, выискивают людей, которые будут поддакивать и тем самым привлекать к себе внимание, сами ставят себя в глупое положение», — рассуждает о возможном негативе Мария Фёдорова.


На фото Мария Фёдорова
На фото Мария Фёдорова


На видео девушки танцевали под песню «Cookie Thumper» из фильма «Робот по имени Чаппи», которую исполнила южноафриканская группа Die Antwoord. Изначально в съёмках должны были принять участие 12 танцовщиц, но из-за высокой физической нагрузки остались шесть человек. Трюки на кольце участницы освоили за 5 занятий.


«Цель съёмок подобных роликов — пробудить ту часть себя, которая способна дать отпор, которая знает, что хочет, и готова это получить. Была очень сложная работа для хореографа, потому что и движения сложные, темп быстрый. Участницы проекта "Формат" знают, что являются дерзким, смелым примером для тех, кто не пишет комментарии, пока стесняется и не звонит нам, не приходит, но читает статьи, посты, смотрит наши видео», — говорит руководитель проекта Тамара Малгина.



В прошлом году откровенный танец сибирячек в Лондоне привёл к скандалу — девушек обвинили в сексизме.

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