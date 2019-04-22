Шесть пышных сибирячек в коротких шортах снялись в скандальном клипе

В съёмках клипа участвовала танцевальная группировка «Формат», включая Оксану Мельникову, Анну Сушарину, Екатерину Луцык, Ирину Алексееву и Марию Фёдорову



В начале апреля шесть сибирячек с пышными формами из танцевальной группировки «Формат» сняли откровенный клип с акробатическими трюками на воздушном кольце — сегодня они опубликовали готовый ролик, в котором предстали в непривычных для них ролях.







«Стиль танца очень сильно отличается от моего личностного стиля. Это было полное перевоплощение из романтической девушки главного бухгалтера во взбалмошную оторву в коротких шортах и с вызывающим макияжем», — рассказала одна из участник съёмок Екатерина Луцык.







На видео танцовщицы исполняют элементы направления jazz funk, strip plastic, vogue и акробатики. Девиз клипа, со слов руководителя танцевальной группировки Тамары Малгиной: «Смело скажи "да" любой своей мечте и посылай критиков, встающих у тебя на пути».







Девушки равнодушны к негативным комментариям. Наоборот, они с гордостью показывают видеоотчёт о своей работе родным и близким.







«Если кто-то из комментаторов готов к встрече в реальной жизни, вот я бы с ними поговорила, а там пусть пишут, читать не буду», — говорит Оксана Мельникова и добавляет, что в этот раз подготовка и работа над клипом дались ей спокойнее.







«Я ровно отношусь к заявлениям: "Не пробовали ли они похудеть, таким не место на виду у зрителя" и подобным. Люди самоутверждаются таким образом, другого для себя не нашли. Они не вылезают из этих комментариев, ставят лайки на нелестные отзывы, выискивают людей, которые будут поддакивать и тем самым привлекать к себе внимание, сами ставят себя в глупое положение», — рассуждает о возможном негативе Мария Фёдорова.







На фото Мария Фёдорова





На видео девушки танцевали под песню «Cookie Thumper» из фильма «Робот по имени Чаппи», которую исполнила южноафриканская группа Die Antwoord. Изначально в съёмках должны были принять участие 12 танцовщиц, но из-за высокой физической нагрузки остались шесть человек. Трюки на кольце участницы освоили за 5 занятий.





«Цель съёмок подобных роликов — пробудить ту часть себя, которая способна дать отпор, которая знает, что хочет, и готова это получить. Была очень сложная работа для хореографа, потому что и движения сложные, темп быстрый. Участницы проекта "Формат" знают, что являются дерзким, смелым примером для тех, кто не пишет комментарии, пока стесняется и не звонит нам, не приходит, но читает статьи, посты, смотрит наши видео», — говорит руководитель проекта Тамара Малгина.











В прошлом году откровенный танец сибирячек в Лондоне привёл к скандалу — девушек обвинили в сексизме.