Потерявшему семью депутату из Полойки купят новый дом за 1 миллион

Четверо детей и супруга Дмитрия Евсюкова погибли в горящем доме в феврале этого года

В пожаре у Евсюкова погибли жена и четверо детей — им было от 1 года до 5 лет
В пожаре у Евсюкова погибли жена и четверо детей — им было от 1 года до 5 лет

Власти Новосибирской области предложили купить новое жильё многодетному отцу и депутату Дмитрию Евсюкову, у которого в февральском пожаре в селе Полойка погибли жена и четверо детей.


Об этом говорится в проекте распоряжения областного министерства ЖКХ и энергетики, которое опубликовано на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» 19 апреля. 


Согласно тексту документа, ведомство запросило у министерства финансов и налоговой политики региона 1,1 миллиона рублей на покупку жилого помещения депутату местного сельсовета Дмитрию Евсюкову. 


«В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с произошедшим 10 февраля 2019 года пожаром в жилом доме <...>, выделить <...> 1100 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Новосибирской области <...> на приобретение жилого помещения Дмитрию Евсюкову в целях ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с повреждением дома <...> в результате пожара», — говорится в документах.


Дом Евсюковых полностью выгорел — теперь депутату, оставшемуся с двумя детьми, купят новое жильё
Дом Евсюковых полностью выгорел — теперь депутату, оставшемуся с двумя детьми, купят новое жильё


Как пояснила корреспонденту НГС заместитель главы администрации Краснозёрского района по социальным вопросам Тамара Кепель, новое жильё Дмитрию Евсюкову решили купить в Краснозёрском. 


«На приобретение жилья [мы подготавливали документы]. <...> В Полойке практически нет жилья, которое оформлено. 


В принципе, на жильё был проанализирован ценник, и в зависимости от этого подобрали жильё, что подешевле <...> в Краснозёрском. 


Мне бы не хотелось давать всю информацию сейчас, потому что <...> [это] ещё только проект. Какая сумма будет выделена, ещё не понятно», — сообщила Тамара Кепель.


Пожар в доме Евсюковых начался ночью 10 февраля. Дмитрий Евсюков первым проснулся от звука автономного дымового пожарного извещателя и успел выбежать на улицу. В МЧС рассказывали, что он хотел спасти свою семью через окна, но мать и дети не смогли выбраться из дома. Четверым погибшим детям было от 1 года до 5 лет. НГС вёл онлайн-трансляцию, в котором рассказывал о всех деталях события.


По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная проводка. Спасти семью могла деревенская пожарная машина, которая, со слов работника сельской администрации, просто не завелась в мороз.


В феврале губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать помощь семье Дмитрия Евсюкова, в доме которого случился пожар. Он попросил оперативно решить вопросы, связанные с оказанием помощи пострадавшей семье, а также дал поручение главе Краснозёрского района и региональному минстрою решить вопрос по предоставлению семье нового жилья.

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