«В мэрии можно много чего накопать»: кто и зачем устраивает обыски в организациях Новосибирска

За два месяца силовики устроили четыре громких обыска — НГС вспомнил, как это было

Силовики активизировались в Новосибирске в середине февраля и за два месяца устроили четыре громких выезда в разные организации





Сегодня в управлении капитального строительства мэрии прошли обыски — сотрудники СОБРа приехали к зданию на Трудовой, 1 и вынесли оттуда документы. Это уже четвёртые громкие обыски в Новосибирске за последние два месяца. До этого силовики приезжали в «Горводоканал», «Ритуальные услуги», а также в клинику Мешалкина. НГС вспомнил, как и для чего работали оперативники, и узнал у политолога, почему они активизировались. Подробности — в материале НГС.





Клиника Мешалкина









Первыми в этом году прогремели на весь город обыски в клинике Мешалкина — следователи приехали туда рано утром 20 февраля. По словам очевидцев, вооружённые сотрудники ФСБ (в ведомстве после опровергли наличие оружия у побывавших на месте сотрудников) изымали документы из бухгалтерии и, как выяснится позже, расследовали дело заместителя руководителя клиники Евгения Покушалова, которого подозревают в коррупции — его задержали после обысков прямо на рабочем месте.





Покушалов — известный учёный, доктор медицинских наук и обладатель награды от Владимира Путина. Он занимал должность заместителя директора по научно-экспериментальной работе, а также возглавлял Центр интервенционной кардиологии. Его подозревают в хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег — учёного отправили в СИЗО. По данным СМИ, которые ссылаются на анонимные источники, Покушалов якобы помогал подконтрольным фирмам выигрывать торги, которые проводила клиника.









Сам Покушалов все обвинения ФСБ опроверг. «Моей вины вообще там нет. Я не понимаю, в чём меня обвиняют. Сейчас доказательная база не выдерживает <...> ничего», — говорил он на суде. Того же мнения оказались врачи и коллеги известного кардиохирурга — они написали письмо в его поддержку, а директор клиники Мешалкина Александр Караськов назвал обыски и задержание своего заместителя беспределом.





На прошлой неделе Евгения Покушалова выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест до середины июня.





«Горводоканал»









Спустя почти неделю силовики провели обыски в «Горводоканале» на Революции, 5. Сотрудники СОБРа приехали в масках и бронежилетах, а уехали с изъятыми документами и техникой, которую обмотали чёрными пакетами. С полицейскими уехал и директор «Горводоканала» Юрий Похил — он возглавляет МУП с 1996 года, а в 2017 году, как и Покушалов, получил награду от Путина.









Очевидцы — сотрудники «Горводоканала» — говорили, что силовики больше часа провели в кабинете директора предприятия Юрия Похила, при этом в мэрии интерес полицейских к директору опровергали. В итоге выяснилось, что полиция интересовалась двумя другими сотрудниками МУП: начальником службы капитального строительства Алексеем Теплых и ведущим инженером службы капитального строительства Валентином Клычниковым — следователи заподозрили их в мошенничестве. Обоих суд отправил под домашний арест.





«Ритуальные услуги»









В марте оперативники нагрянули в новосибирское МКУ «Ритуальные услуги» на Потанинской. По данным областного СК, обыски связаны с расследованием уголовного дела о взятке — по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). «Ритуальные услуги» управляют общественными кладбищами Новосибирска, в его состав входят «Заельцовское» кладбище, «Северное», «Гусинобродское», «Клещихинское», «Инское», «Южное» и «Чемское».





Управление капитальным строительством









Сегодня утром стало известно об обысках с участием СОБРа в здании управления капитального строительства мэрии. Силовики приехали туда на сером микроавтобусе. По словам очевидцев, они массово перебирали документы и выносили их из кабинетов.





Мэрия Новосибирска связала обыски на Трудовой с уголовными делами в «СИБЭКО» — детали пока неизвестны. НГС ведёт онлайн-трансляцию с обысков.





Несмотря на масштабы, политологи связать активизировавшихся в последние месяцы силовиков ни с чем пока не могут. «С точки зрения политологии, это может быть всё что угодно, — рассказал НГС политолог Сергей Козлов. — Это могут быть и какая-то кампанейщина, инициированная центром, это могут быть какие-то региональные проблемы, это может быть нагромождением случайно случившихся случаев. В любом случае, эти дела, скорее всего, не связаны друг с другом. Невозможно, глядя с высоты птичьего полёта, установить какую-то линию. Ожидать, что это какая-то кампания: "Мы решили всех коррупционеров пересадить" — вряд ли».





«С одной стороны, мы понимаем, что там, в мэрии, можно много чего накопать. <...> С другой стороны, мы знаем, что до поры до времени такого желания сильно не было. Такие дела долго тянутся. Конечно, учитывая текущую избирательную кампанию, понятно, что это всё выдаёт негативный для мэрии и мэра фон. <...> Может быть, мы преувеличиваем важность политических моментов, может, поступил сигнал органам и они начали копать и что-то накопали. Лично я убеждён, что копать всегда было что и найти было что», — добавил политолог Алексей Мазур.