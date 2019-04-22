«Беспрецедентное количество укусов»: клещи в Новосибирске стали в четыре раза активнее

Число укушенных — 175 человек, почти половина из них — дети

Количество укусов клещей в Новосибирской области выросло на 300% по сравнению с прошлым годом.





Об этом сообщил сегодня, 22 апреля, министр здравоохранения области Константин Хальзов.





«Обращают внимание, что у нас зарегистрировано беспрецедентное количество укусов клещей — 175. Из них 75 — это дети. То есть превышение на 300% фактически по сравнению с прошлым годом. Обращение ко всем: быть внимательными», — сказал Хальзов.







При этом неделю назад в Роспотребнадзоре сообщали, что с начала года клещи укусили 30 жителей Новосибирской области, но ни одного случая клещевого энцефалита зарегистрировано не было.





А в начале апреля новосибирские учёные из Института вычислительных технологий СО РАН создали онлайн-карту, на которой отображаются численность укусов клещей и заболевания, которые переносят эти паразиты. Математики уверены, что она может предсказывать, сколько людей могут стать жертвами укусов.

