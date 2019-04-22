В Новосибирск привезли зелёный шоколад

Раньше такими батончиками торговали только в Азии

Производитель KitKat объявил о продаже зелёных батончиков в Европе только в феврале 2019 года

В новосибирских супермаркетах появился в продаже зелёный шоколадный батончик KitKat со вкусом зелёного чая матча.





Зимой производитель батончиков KitKat объявил в своём Twitter, что этот вкус вскоре появится на европейском рынке. А в середине апреля такой шоколад появился на российских прилавках. Ранее этот вкус был представлен преимущественно на рынке Азии.







«Ожидание окончено! Вы спросили, и прислушались. KITKAT Green Tea Matcha скоро в Европе», — сообщил производитель в феврале.







Сейчас батончик можно купить в Новосибирске в сети супермаркетов «Магнит» — батончик массой всего 41,5 грамма сейчас по акции стоит 79,9 рубля. Без акции шоколад стоит 159 рублей.





В российских магазинах всё чаще стали появляться продукты с нетрадиционными вкусами — два года назад в линейке напитков Sprite появилась газировка с огуречным вкусом. Также этой зимой в новосибирском магазине «Продукто» появились в продаже необычные сладости — леденцы с насекомыми внутри, которые привезли из США.