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СОБР в управлении капитального строительства мэрии: силовики выносят документы

К зданию подъехал микроавтобус

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Очевидцы рассказали, что силовики приехали на Трудовую, 1 около 9:20
Очевидцы рассказали, что силовики приехали на Трудовую, 1 около 9:20

Сегодня утром, 22 апреля, в здание на Трудовой,1 приехали сотрудники СОБРа.


«Мы находимся на Трудовой,1, к нам СОБР залетел. Это управление капитального строительства мэрии на улице Трудовой, 1 на четвёртом этаже. Мы в этом же здании. Мы в здании, никого не выпускают. Здесь один вот этот микроавтобус», — рассказала очевидец. 


Подробности происшествия выясняются.



Оперативники остаются на месте. Пока в здание никто не заходит и не выходит.


В мэрии действия оперативников пока официально не комментируют. 


В этих автомобилях сейчас сидят водители.


СОБР в управлении капитального строительства мэрии: силовики выносят документы


Число журналистов на месте увеличивается.


СОБР в управлении капитального строительства мэрии: силовики выносят документы


Сотрудник Комитета по взаимодействию с правоохранительными органами попросил его не снимать и грубо обошёлся с нашим фотографом.


СОБР в управлении капитального строительства мэрии: силовики выносят документы


СОБР в управлении капитального строительства мэрии: силовики выносят документы


Наш корреспондент с другими журналистами снова зашёл в здание, но оттуда всех снова выпроводили.


На место приехали полицейские.


К Трудовой,1 подъехали журналисты
К Трудовой,1 подъехали журналисты


Также на место подъезжают наши коллеги из других СМИ.


Сейчас у здания много машин, в которых сидят только водители.


Тем временем к зданию приехал Константин Головин — начальник УКС. Он зашёл в здание, но потом вышел и уехал.


После публикации выяснилось, что на месте корреспондент видел не Головина, а  одного из сотрудников Комитета по взаимодействию с правоохранительными органами мэрии. 


СОБР в управлении капитального строительства мэрии: силовики выносят документы



В пресс-службе МВД по НСО также выясняют обстоятельства.


В мэрии пока уточняют официальную информацию по ситуации.


На  Трудовую, 1 подъехала «Газель».


СОБР в управлении капитального строительства мэрии: силовики выносят документы



Кроме управления капитального строительства мэрии в здании на Трудовой,1 расположены и другие отделы городской администрации — департамент связи и информатизации, департамент энергетики и ЖКХ, городское жилищное агентство, Дирекция единого заказчика по ЖКХ.


В пресс-службе Росгвардии по НСО не обладают информацией о причинах выезда СОБРа на Трудовую,1.


Другие отделы в здании продолжают работать в штатном порядке, туда спокойно заходят люди, передаёт корреспондент.


Корреспонденты НГС ждут на месте завершения операции.


СОБР в управлении капитального строительства мэрии: силовики выносят документы



Из здания начали выносить документы.


СОБР в управлении капитального строительства мэрии: силовики выносят документы



В кабинетах сотрудники массово перебирали документы.


СОБР в управлении капитального строительства мэрии: силовики выносят документы



Сейчас корреспондента НГС выпроводили из здания на Трудовой, 1.


«Девушка, может, вы выйдете отсюда. Это некорректно с вашей стороны — здесь находиться. У вас есть разрешение? Вы не имеете права здесь находиться», — сообщили корреспонденту.


Один сотрудник СОБРа в кабинете начальника инженерного обеспечения управления капитального строительства мэрии.


Сотрудники управления на месте от комментариев отказались, передаёт корреспондент НГС. 




Корреспондент НГС застала на месте сотрудника СОБРа. Он стоял в отделе инженерного обеспечения.


СОБР в управлении капитального строительства мэрии: силовики выносят документы



В приёмной управления капитального строительства мэрии по телефону сообщают, что комментарии после даст директор.


Микроавтобус, который подъехал к зданию на Трудовой.


СОБР в управлении капитального строительства мэрии: силовики выносят документы



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