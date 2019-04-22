СОБР в управлении капитального строительства мэрии: силовики выносят документы

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Очевидцы рассказали, что силовики приехали на Трудовую, 1 около 9:20

Сегодня утром, 22 апреля, в здание на Трудовой,1 приехали сотрудники СОБРа.





«Мы находимся на Трудовой,1, к нам СОБР залетел. Это управление капитального строительства мэрии на улице Трудовой, 1 на четвёртом этаже. Мы в этом же здании. Мы в здании, никого не выпускают. Здесь один вот этот микроавтобус», — рассказала очевидец.





Подробности происшествия выясняются.









12:06

Оперативники остаются на месте. Пока в здание никто не заходит и не выходит.





12:04

В мэрии действия оперативников пока официально не комментируют.





11:44

В этих автомобилях сейчас сидят водители.









11:42

Число журналистов на месте увеличивается.









11:33

Сотрудник Комитета по взаимодействию с правоохранительными органами попросил его не снимать и грубо обошёлся с нашим фотографом.













11:31

Наш корреспондент с другими журналистами снова зашёл в здание, но оттуда всех снова выпроводили.





11:24

На место приехали полицейские.





11:11

К Трудовой,1 подъехали журналисты





11:10

Также на место подъезжают наши коллеги из других СМИ.





11:09

Сейчас у здания много машин, в которых сидят только водители.





10:56

Тем временем к зданию приехал Константин Головин — начальник УКС. Он зашёл в здание, но потом вышел и уехал.





После публикации выяснилось, что на месте корреспондент видел не Головина, а одного из сотрудников Комитета по взаимодействию с правоохранительными органами мэрии.













10:49

В пресс-службе МВД по НСО также выясняют обстоятельства.





10:49

В мэрии пока уточняют официальную информацию по ситуации.





10:44

На Трудовую, 1 подъехала «Газель».













10:44

Кроме управления капитального строительства мэрии в здании на Трудовой,1 расположены и другие отделы городской администрации — департамент связи и информатизации, департамент энергетики и ЖКХ, городское жилищное агентство, Дирекция единого заказчика по ЖКХ.





10:38

В пресс-службе Росгвардии по НСО не обладают информацией о причинах выезда СОБРа на Трудовую,1.





10:37

Другие отделы в здании продолжают работать в штатном порядке, туда спокойно заходят люди, передаёт корреспондент.





10:35

Корреспонденты НГС ждут на месте завершения операции.













10:27

Из здания начали выносить документы.













10:24

В кабинетах сотрудники массово перебирали документы.













10:22

Сейчас корреспондента НГС выпроводили из здания на Трудовой, 1.





«Девушка, может, вы выйдете отсюда. Это некорректно с вашей стороны — здесь находиться. У вас есть разрешение? Вы не имеете права здесь находиться», — сообщили корреспонденту.





10:20

Один сотрудник СОБРа в кабинете начальника инженерного обеспечения управления капитального строительства мэрии.





10:18

Сотрудники управления на месте от комментариев отказались, передаёт корреспондент НГС.













10:17

Корреспондент НГС застала на месте сотрудника СОБРа. Он стоял в отделе инженерного обеспечения.













10:14

В приёмной управления капитального строительства мэрии по телефону сообщают, что комментарии после даст директор.





10:13

Микроавтобус, который подъехал к зданию на Трудовой.











