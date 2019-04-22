СОБР в управлении капитального строительства мэрии: силовики выносят документы
К зданию подъехал микроавтобус
Сегодня утром, 22 апреля, в здание на Трудовой,1 приехали сотрудники СОБРа.
«Мы находимся на Трудовой,1, к нам СОБР залетел. Это управление капитального строительства мэрии на улице Трудовой, 1 на четвёртом этаже. Мы в этом же здании. Мы в здании, никого не выпускают. Здесь один вот этот микроавтобус», — рассказала очевидец.
Подробности происшествия выясняются.
Оперативники остаются на месте. Пока в здание никто не заходит и не выходит.
В мэрии действия оперативников пока официально не комментируют.
В этих автомобилях сейчас сидят водители.
Число журналистов на месте увеличивается.
Сотрудник Комитета по взаимодействию с правоохранительными органами попросил его не снимать и грубо обошёлся с нашим фотографом.
Наш корреспондент с другими журналистами снова зашёл в здание, но оттуда всех снова выпроводили.
На место приехали полицейские.
Также на место подъезжают наши коллеги из других СМИ.
Сейчас у здания много машин, в которых сидят только водители.
Тем временем к зданию приехал Константин Головин — начальник УКС. Он зашёл в здание, но потом вышел и уехал.
После публикации выяснилось, что на месте корреспондент видел не Головина, а одного из сотрудников Комитета по взаимодействию с правоохранительными органами мэрии.
В пресс-службе МВД по НСО также выясняют обстоятельства.
В мэрии пока уточняют официальную информацию по ситуации.
На Трудовую, 1 подъехала «Газель».
Кроме управления капитального строительства мэрии в здании на Трудовой,1 расположены и другие отделы городской администрации — департамент связи и информатизации, департамент энергетики и ЖКХ, городское жилищное агентство, Дирекция единого заказчика по ЖКХ.
В пресс-службе Росгвардии по НСО не обладают информацией о причинах выезда СОБРа на Трудовую,1.
Другие отделы в здании продолжают работать в штатном порядке, туда спокойно заходят люди, передаёт корреспондент.
Корреспонденты НГС ждут на месте завершения операции.
Из здания начали выносить документы.
В кабинетах сотрудники массово перебирали документы.
Сейчас корреспондента НГС выпроводили из здания на Трудовой, 1.
«Девушка, может, вы выйдете отсюда. Это некорректно с вашей стороны — здесь находиться. У вас есть разрешение? Вы не имеете права здесь находиться», — сообщили корреспонденту.
Один сотрудник СОБРа в кабинете начальника инженерного обеспечения управления капитального строительства мэрии.
Сотрудники управления на месте от комментариев отказались, передаёт корреспондент НГС.
Корреспондент НГС застала на месте сотрудника СОБРа. Он стоял в отделе инженерного обеспечения.
В приёмной управления капитального строительства мэрии по телефону сообщают, что комментарии после даст директор.
Микроавтобус, который подъехал к зданию на Трудовой.
Елена Громкова, Анастасия Нефёдова
Фото Анастасии Нефёдовой, Густаво Зырянова