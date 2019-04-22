Двух пешеходов сбили автомобили на Затулинке: аварии случились в 600 метрах друг от друга

Одна авария случилась ночью, а другая — с утра

Утром пешеход попал под машину на пешеходном переходе

Сегодня ночью и утром два пешехода попали под машины на улице Петухова в Новосибирске.







Ночная авария случилась в 00:40 недалеко от остановки «Бульвар».





«Водитель на автомобиле "Мицубиси Паджеро" двигался по улице Петухова со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев в сторону улицы Громова.





Напротив дома № 69 корпус 4 по улице Петухова совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода»,





— рассказала корреспонденту НГС старший инспектора пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.





Вторая авария произошла в 7:05 возле дворов на Петухова — это в 600 метрах от места предыдущего ДТП.





«Женщина-водитель 1992 года рождения на автомобиле Ниссан Санни двигалась по дороге без названия со стороны улицы Громова в сторону улицы Советское шоссе. В пути следования у дома № 82 по улице Петухова совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобилей в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — уточнила Анна Варновская.





Травмы пешеходов пока неизвестны.





Вчера утром в Новосибирске произошла ещё одна авария с пешеходом — водитель УАЗа «Патриот» насмерть сбил женщину на улице Авиастроителей в Дзержинском районе.