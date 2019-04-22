Двух пешеходов сбили автомобили на Затулинке: аварии случились в 600 метрах друг от друга
Одна авария случилась ночью, а другая — с утра
Сегодня ночью и утром два пешехода попали под машины на улице Петухова в Новосибирске.
Ночная авария случилась в 00:40 недалеко от остановки «Бульвар».
«Водитель на автомобиле "Мицубиси Паджеро" двигался по улице Петухова со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев в сторону улицы Громова.
Напротив дома
— рассказала корреспонденту НГС старший инспектора пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.
Вторая авария произошла в 7:05 возле дворов на Петухова — это в 600 метрах от места предыдущего ДТП.
«Женщина-водитель 1992 года рождения на автомобиле Ниссан Санни двигалась по дороге без названия со стороны улицы Громова в сторону улицы Советское шоссе. В пути следования у дома
Травмы пешеходов пока неизвестны.
Вчера утром в Новосибирске произошла ещё одна авария с пешеходом — водитель УАЗа «Патриот» насмерть сбил женщину на улице Авиастроителей в Дзержинском районе.
Елена Громкова
Фото предоставлено Анной Варновской