В Новосибирске закончились поиски женщины в розовой шапке

Анна Куликова вернулась домой спустя три дня

Анна Куликова вернулась домой через три дня после пропажи
Анна Куликова вернулась домой через три дня после пропажи

В Новосибирске нашлась 32-летняя Анна Куликова, которая пропала перед выходными.


«Вернулась домой, жива, здорова. Информация пришла от родных», — сообщила корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Алеся Яблонских отметила, что не может сообщить подробностей.


Поиск Анны объявили накануне — она пропала 19 апреля в Калининском районе Новосибирска. «Мы начали инфопоиск совместно с УВД Калининского района города Новосибирска. Заявка к нам поступила два дня назад, но полиция брала некоторое время для проверки ряда фактов», — рассказывала Алеся Яблонских накануне.


Подробности о возвращении Анны Куликовой волонтёры не сообщают
Подробности о возвращении Анны Куликовой волонтёры не сообщают



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