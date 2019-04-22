В Новосибирске закончились поиски женщины в розовой шапке

Анна Куликова вернулась домой через три дня после пропажи

В Новосибирске нашлась 32-летняя Анна Куликова, которая пропала перед выходными.







«Вернулась домой, жива, здорова. Информация пришла от родных», — сообщила корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских в переписке в соцсети «ВКонтакте».





Алеся Яблонских отметила, что не может сообщить подробностей.





Поиск Анны объявили накануне — она пропала 19 апреля в Калининском районе Новосибирска. «Мы начали инфопоиск совместно с УВД Калининского района города Новосибирска. Заявка к нам поступила два дня назад, но полиция брала некоторое время для проверки ряда фактов», — рассказывала Алеся Яблонских накануне.





Подробности о возвращении Анны Куликовой волонтёры не сообщают







